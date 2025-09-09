Evo što donosi novi iPhone 17 Pro Max. Promjene su velike

Očekuje se da će Apple danas predstaviti iPhone 17 Pro Max. Prema najnovijim informacijama koje kruže internetom, novi model donosi značajne promjene, uključujući svježi dizajn, kameru s moćnijim zumom, brži A19 čip i osjetno izdržljiviji zaslon. Uz to, glasine spominju i veću bateriju, mogućnost obrnutog bežičnog punjenja te nove atraktivne boje. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju službeno predstavljanje kako bi vidjeli koje su od ovih nadogradnji stvarne.

Appleov događaj, zakazan za utorak, 9. rujna, mogao bi predstaviti čak sedam novih proizvoda, a u središtu pozornosti bit će iPhone 17 Pro i Pro Max. Kako navodi Economic Times, najveća zvijezda, iPhone 17 Pro Max, mogla bi imati telefoto kameru s optičkim zumom do 8x, što je značajan skok u odnosu na 5x zum kod prethodnika, iPhone 16 Pro Maxa.

Kako bi se nosio s povećanim performansama, telefon bi mogao dobiti napredni sustav hlađenja s parnom komorom (vapor chamber). Ovaj sustav koristi bakrene cijevi ispunjene tekućinom kako bi uređaj ostao hladan tijekom intenzivnog korištenja, poput igranja zahtjevnih igara ili snimanja videa visoke rezolucije. Također se špekulira o promjeni materijala – umjesto dosadašnjeg titanija, kućište bi moglo biti izrađeno od kombinacije aluminija i stakla.

Najveće promjene

Poznati leaker Majin Bu podijelio je slike prozirne maskice za novi iPhone koja otkriva neprozirni zaobljeni pravokutnik ispod kamere. Smatra se da taj dio služi za prikrivanje prijelaza između metala i stakla te područja za MagSafe punjenje. S druge strane, TikTok račun Apple Hub izvijestio je da bi se Appleov logo mogao preseliti ispod nove trake s kamerama, umjesto da ostane na sredini poleđine.

Uređaj bi mogao postati i neznatno deblji, s 8.7 mm u odnosu na 8.25 mm kod iPhone 16 Pro Maxa. Još jedan poznati izvor, Instant Digital, tvrdi da će serija iPhone 17 Pro dobiti "super-tvrdi antirefleksni zaslon" koji je otporniji na ogrebotine od trenutne Ceramic Shield zaštite.

Prema izvješćima portala MacRumors, Appleovi dobavljači riješili su probleme u proizvodnji, što znači da je masovna proizvodnja ovog naprednog stakla sada moguća. Očekuje se da će ovaj poboljšani zaslon biti ekskluzivan za modele iPhone 17 Pro i Pro Max.

Kamera, čip, baterija i nove značajke

Srce iPhone 17 Pro Maxa trebao bi biti novi A19 Pro čip, proizveden naprednim 3-nanometarskim procesom, koji će osigurati bolje performanse i veću energetsku učinkovitost. Prednja kamera mogla bi dobiti nadogradnju na 24 MP, a svi modeli iz serije iPhone 17 navodno će moći snimati video u 8K rezoluciji. Pro modeli bi mogli uvesti i "dual video recording", značajku koja omogućuje istovremeno snimanje prednjom i stražnjom kamerom.

Analitičari Jeff Pu i Ming-Chi Kuo sugeriraju da će iPhone 17 Pro Max imati 12 GB RAM-a, što je povećanje od 50% u odnosu na iPhone 16 Pro Max, a dodatna memorija trebala bi pomoći u radu s naprednim AI funkcijama.

Kapacitet baterije mogao bi se povećati na 5.000 mAh s 4.685 mAh kod prethodnika. Modeli iPhone 17 Pro mogli bi podržavati i obrnuto bežično punjenje, što bi korisnicima omogućilo da na poleđini telefona pune druge uređaje poput AirPods 4 ili AirPods Pro 3 slušalica. Očekuju se i nove boje, uključujući tamnoplavu i narančastu.

Iako se, osim nadogradnji kamere, zaslona i sustava hlađenja, ne očekuju drastične hardverske promjene, čini se da će dizajn doživjeti ozbiljan redizajn. Sve konačne značajke i službene potvrde bit će poznate na Appleovom događaju 9. rujna.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P1. Koje nove značajke donosi iPhone 17 Pro Max?

iPhone 17 Pro Max mogao bi dobiti kameru s 8x zumom, novi A19 čip, izdržljiviji zaslon, veću bateriju, obrnuto bežično punjenje te značajne promjene u dizajnu.

P2. Kada će Apple predstaviti iPhone 17 Pro Max?

Očekuje se da će Apple predstaviti iPhone 17 Pro Max na svom događaju 9. rujna 2025. godine, zajedno s ostalim novim proizvodima.