Svemir se možda neće širiti zauvijek! Znanstvenik o novom otkriću: 'Ovo će uzdrmati fiziku'

Rastu kontroverze oko nedavnih dokaza koji upućuju na to da bi se tajanstvena sila poznata kao tamna energija mogla mijenjati na način koji izaziva naše trenutno razumijevanje vremena i prostora. Jedna nova analiza nagovještava da bi se, umjesto nastavka širenja svemira, galaksije mogle ponovno početi privlačiti pod utjecajem gravitacije, što bi na kraju dovelo do scenarija koji astronomi nazivaju "Veliko sažimanje". Analiza koju je proveo južnokorejski tim znanstvenika sugerira da smo možda na pragu jednog od najvećih otkrića u astronomiji u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako su drugi astronomi izrazili sumnju u ove nalaze, kritičari nisu uspjeli u potpunosti odbaciti tvrdnje južnokorejskog tima, otvarajući vrata novim, uzbudljivim teorijama o konačnoj sudbini našeg svemira, piše BBC.

Misterij tamne energije

Dugo se smatralo da bi se širenje svemira, koje je započelo s Velikim praskom prije otprilike 13,8 milijardi godina, trebalo postupno usporavati zbog djelovanja gravitacije. Međutim, 1998. godine otkriveni su dokazi o postojanju tamne energije, sile koja ubrzava širenje svemira. Istraživanja iznimno sjajnih eksplozija zvijezda, poznatih kao supernove, pokazala su da se udaljene galaksije ne usporavaju, već se zapravo sve brže udaljavaju jedna od druge.

Ovo otkriće dovelo je do različitih teorija o budućnosti. Neke su sugerirale da bi takav svemir koji se neprestano ubrzava mogao prvo toliko raširiti zvijezde da na noćnom nebu ne bismo vidjeli gotovo ništa, a zatim, u još šokantnijem scenariju, na kraju rastrgati i same atome u onome što se naziva "Veliko paranje". Ipak, postojala je i alternativna teorija, ona o "Velikom sažimanju", prema kojoj bi se širenje u jednom trenutku zaustavilo i preokrenulo pod utjecajem gravitacije.

Činilo se da je ta ideja odbačena, no najnoviji rezultati ponovno je vraćaju u igru.

Revolucionarno istraživanje koje mijenja sve

U studenom je Kraljevsko astronomsko društvo (RAS) objavilo istraživanje južnokorejskog tima koje, čini se, potvrđuje da je tamna energija još čudnija nego što smo mislili. Profesor Young Wook Lee sa Sveučilišta Yonsei u Seulu i njegov tim ponovno su analizirali podatke o supernovama, iste one koji su prije 27 godina prvi otkrili tamnu energiju.

Međutim, umjesto da tretiraju sve eksplozije kao da imaju istu standardnu svjetlinu, prilagodili su podatke uzimajući u obzir starost galaksija iz kojih potječu kako bi izračunali stvarnu svjetlinu supernove.

Ova prilagodba pokazala je ne samo da se tamna energija mijenjala tijekom vremena, već i, što je najšokantnije, da se ubrzanje širenja svemira usporava.

​- Sudbina svemira će se promijeniti - izjavio je profesor Lee za BBC.

​- Ako tamna energija nije konstantna i slabi, to će promijeniti cijelu paradigmu moderne kozmologije - dodao je.

Mogućnost "Velikog sažimanja"

Ako rezultati profesora Leeja sugeriraju da sila koja gura galaksije, tamna energija, slabi, onda postoji mogućnost da postane toliko slaba da gravitacija ponovno preuzme glavnu ulogu i počne privlačiti galaksije natrag.

​- Umjesto da završi s Velikim paranjem, Veliko sažimanje sada je moguća opcija. Koji će ishod pobijediti ovisi o pravoj prirodi tamne energije, na što još uvijek ne znamo odgovor - kaže profesor Lee.

Podijeljene reakcije u znanstvenoj zajednici

Rad profesora Leeja prošao je recenziju stručnjaka i objavljen je u uglednom časopisu Kraljevskog astronomskog društva. Unatoč tome, njegove tvrdnje nisu dobro prihvaćene kod mnogih vodećih astronoma, poput profesora Georgea Efstathioua s Instituta za astronomiju na Sveučilištu u Cambridgeu.

​- Mislim da ovo samo odražava neuredne detalje supernova. Korelacija sa starošću nije baš čvrsta, pa smatram da je opasno primjenjivati takvu 'korekciju'. Meni se čini slabo - rekao je Efstathiou.

Prevladavajuće mišljenje i dalje je da se svemir ubrzava uz gotovo nepromjenjivu tamnu energiju.

No, profesor Lee odlučno odbacuje takve kritike.

​- Naši podaci temelje se na 300 galaksija. Statistička značajnost je otprilike jedan naprema milijardu da se radi o slučajnosti. Zato čvrsto vjerujem da je naše istraživanje već sada vrlo, vrlo značajno - ističe Lee.

Iako je rasprava daleko od gotove, ova otkrića unijela su nemir u temelje fizike.

Profesor Ofer Lehav s University College London, koji je uključen u drugi veliki projekt proučavanja tamne energije, Desi, kaže kako podaci o promjenjivoj tamnoj energiji zahtijevaju potpuno novi pristup.

​- Sada, s ovom tamnom energijom koja raste pa pada, potreban nam je novi mehanizam. A to bi moglo uzdrmati cijelu fiziku - zaključuje Lehav.