Fejs i Instagram štopat će vam vrijeme koje tamo provodite

Koliko ste se puta zatekli da nekoncentrirano i besciljno skrolate po svojim feedovima na Facebooku ili Instagramu i onda shvatili da se upravo ubili dva sata koja ste mogli puno kvalitetnije iskoristiti?

E pa po novom, za sve koji imaju problema sa samokontrolom kad su društvene mreže u pitanju, Facebook i Instagram uvode novu opciju - alat koji vam omogućava praćenje koliko vremena dnevno tamo provodite.

Uz to, bit će dostupna i opcija ograničavanja vremena. Ako si podesite da na Facebooku smijete visiti samo pola sata dnevno, ova opcija će vas obavijestiti kada je prošlo vrijeme koje ste odredili.

Cut down on your social media addiction with these tools from Facebookhttps://t.co/r4SiHc0YMx — TIMES NOW (@TimesNow) August 1, 2018

Naravno, nakon toga je sve na vama, aplikacija se neće zaključati i zabraniti vam pristup. Na Facebooku, ova opcija će se zvati Your Time on Facebook, a na Instagramu Your Activity.

Facebook and Instagram add dashboards to help you manage your time on social apps https://t.co/lyeFc1Nm0k pic.twitter.com/abNRTk71CC — The Verge (@verge) August 1, 2018

- Želimo da vrijeme koje ljudi provode na Facebooku i Instagramu bude ciljano, pozitivno i inspirativno - istaknuo je Ameet Ranadive iz Instagrama.

Njegov kolega, David Ginsberg, direktor istraživanja u Facebooku u zajedničkoj izjavi je napomenuo: 'Nadamo se da će ovi alati pomoći u tome da ljudi više vode računa koliko vremena provode na platformama, ali i potaknu komunikaciju između roditelja i djece o njihovim online navikama'.