FaceBruka: Fejsu bi nakon pada servera mogla pasti i kazna

Facebook još ima tehničkih problema nakon pada servera u srijedu poslijepodne, ali nastavljaju se i njihovi problemi sa zakonom.

Kako piše New York Times, savezni tužitelji u SAD-u otvorili su istragu zbog optužbi da je društvena mreža dijelila podatke svojih korisnika s nekim od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija. Gotovo u isto vrijeme kad je izašla informacija o otvaranju istrage, srušila se društvena mreža Facebook, kao i njegove druge platforme - Instagram, WhatsApp i Messenger.

Gotovo trećina od 2,3 milijarde korisnika nije se mogla prijaviti na svoje profile, dijeliti sadržaj niti slati poruke. Još nije poznato što se zapravo dogodilo. Iz Facebooka su samo, i to na konkurentskom Twitteru, obavijestili kako otklanjaju probleme te da se ne radi o hakerskom napadu.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.