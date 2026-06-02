Fallout 76 za PS5 i Xbox X/S napokon dolazi ovog ljeta

Nakon dugog čekanja, Bethesda je potvrdila kako će popularni online RPG Fallout 76 ovog ljeta napokon dobiti službenu nadogradnju za konzole nove generacije, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Javno testiranje nadogradnje započet će već tijekom lipnja, a igrači će testnu verziju moći preuzeti izravno s digitalnih trgovina PlayStationa i Xboxa. Ova besplatna nadogradnja donosi niz tehničkih poboljšanja koja bi trebala značajno modernizirati iskustvo igranja u postapokaliptičnoj Appalachiji.

Ciljanih 60 sličica u sekundi i poboljšana grafika

Glavni cilj nadolazeće nadogradnje jest osigurati izvođenje igre u 60 sličica u sekundi (FPS) na svim konzolama nove generacije. Prema službenoj najavi koju prenosi Engadget, igrači mogu očekivati i poboljšanu kvalitetu sjena te veće udaljenosti iscrtavanja objekata, što će pridonijeti uvjerljivijem i vizualno bogatijem svijetu. Sve verzije za nove konzole, uključujući PS5, PS5 Pro i Xbox Series X/S, također će podržavati varijabilnu stopu osvježavanja (VRR), tehnologiju koja osigurava glađe izvođenje igre i smanjuje trzanje slike.

Međutim, situacija s rezolucijom je nešto kompliciranija i izazvala je rasprave među igračima. Bethesda je potvrdila da će Xbox Series X i PlayStation 5 Pro verzije podržavati 4K rezoluciju. Zanimljivo, istu mogućnost dobit će i vlasnici starije, ali snažnije konzole prošle generacije, Xbox One X. S druge strane, standardna verzija za PlayStation 5 bit će ograničena na 1440p, jednako kao i PlayStation 4 Pro. Odluka da snažniji PlayStation 5 ne dobije podršku za 4K, dok je ona omogućena na starijem Xbox One X, djeluje prilično neobično i zasigurno će potaknuti daljnje analize. Osnovne verzije za PlayStation 4 i Xbox One ostat će na 1080p rezoluciji.

Novi sadržaj u sklopu ažuriranja "Infestations"

Vijest o nadogradnji stiže paralelno s izlaskom novog ažuriranja nazvanog "Infestations", kojim je započela i 25. sezona igre pod nazivom "Appalachia Under Siege". Ovo ažuriranje donosi nove borbene aktivnosti u kojima se igrači suočavaju s rojevima iznimno zahtjevnih neprijatelja na određenim lokacijama na mapi. Nakon što očiste područje od manjih protivnika i poraze elitnog "bossa", igrači imaju priliku osvojiti vrijedne nagrade, uključujući legendarno oružje i oklope s četiri zvjezdice, što predstavlja novu razinu moći za opremu u igri.

Kako bi se igrači malo odmorili od neprestane borbe, od 23. lipnja u igru stiže i nova sezonska aktivnost - pecanje. Tijekom narednih mjeseci pojavljivat će se različite vrste riba ovisno o godišnjem dobu, nudeći novu vrstu opuštajuće zanimacije. Bethesda je također otkrila i dugoročne planove za 2025. godinu, koji uključuju velika proširenja poput mogućnosti igranja kao Ghoul, nove sezonske manifestacije "The Big Bloom" i povratka popularnog događaja "Mischief Night".

Pravi trenutak za povratak u West Virginiju

Mnogi se pitaju zašto je Bethesdi trebalo toliko dugo da izbaci ovu nadogradnju, s obzirom na to da su konzole nove generacije na tržištu već gotovo četiri godine. Čini se da je vrijeme izlaska pomno odabrano kako bi se iskoristio ogroman porast popularnosti franšize potaknut uspjehom nedavne televizijske serije Fallout. Serija je privukla milijune novih obožavatelja, a nadogradnja za nove konzole idealan je način da se taj interes kapitalizira i pruži najbolje moguće iskustvo novim i starim igračima. Moguće je da ćemo više o budućnosti Fallout serijala, uključujući i Fallout 76, čuti tijekom nadolazećeg Xbox Games Showcasea.

*uz korištenje AI-ja