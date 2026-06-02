Obavijesti

Tech

Komentari 1
RIJEŠIO PROBLEM KOJI MUČI SVE

Inženjer izgradio laserski sustav s AI-jem koji je istrijebio sve komarce u kući - i pokazao kako

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Inženjer izgradio laserski sustav s AI-jem koji je istrijebio sve komarce u kući - i pokazao kako
Foto: X/Screenshoot

Zaboravite losione! Steven Cheng stvorio laserski sustav za uništavanje komaraca! AI prepoznaje, laser peče, a sigurnost je zajamčena. Tech zajednica oduševljena, a mi ljubomorni

Admiral

Postoji ona vrsta ljudi koja, kad ih komarac ujede, ode po losion. I ona druga koja izgradi vlastiti AI sustav naoružan laserom i istrijebi svakog komarca u kući. Steven Cheng, stručnjak za računalni vid i robotiku, pripada drugoj skupini.

Cheng je svoj projekt nazvao "ultimativnim ubojicom komaraca" i detaljno ga dokumentirao — od ideje do gotovog sustava koji aktivno lovi, prati i uništava insekte u realnom vremenu.

Kako to uopće funkcionira?

Srž sustava je model dubokog učenja kojeg je Cheng osobno trenirao na vlastitom skupu podataka — fotografijama komaraca koje je snimio DSLR kamerom s teleobjektivom. Proces prikupljanja podataka, kako sam kaže, donio mu je "bezbroj uboda po cijelom tijelu". Znanost zahtijeva žrtve.

Kad je model naučio prepoznavati komarce, Cheng je dodao laserski odgovor. Laser, montiran na visokopreciznu industrijsku rotacijsku platformu, može se brzo pomicati i pratiti metu u pokretu. Sustav funkcionira kao zatvorena petlja: kamera uoči komarca, model ga potvrdi, hardver se namjesti i opali. Rezultat, prema Chengovim riječima: komarca "instantno pretvori u pečenog".

Za razliku od klasičnih električnih hvatača insekata koji pasivno čekaju da komarac dođe sam, ovaj sustav aktivno lovi. Svaki komarac. Pojedinačno.

REVOLUCIJA ZA PC Nvidia predstavila 'superčip' za veliku AI revoluciju računala
Nvidia predstavila 'superčip' za veliku AI revoluciju računala
MOĆNIJI OD OPENAI Anthropic izlazi na burzu, AI div sad vrijedi skoro bilijun dolara!
Anthropic izlazi na burzu, AI div sad vrijedi skoro bilijun dolara!

Je li opasno?

Cheng je pomislio i na to. Sustav ima drugu širokokutnu kameru koja stalno nadzire prostor oko lasera. Ako detektira osobu ili zapaljivi materijal u blizini potencijalne mete, laser se automatski isključuje. Bez izleta u hitnu.

Projekt je brzo postao viralan u tech zajednici, a reakcije su predvidljive — od zavisti do komentara da je ovo "konačno nešto korisno napravljeno s AI-jem". S obzirom na to koliko Balkana provodi ljeta uz bučno zujanje kraj uha, teško je ne razumjeti oduševljenje.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći
JEFTINI I NEPOUZDANI

'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći

Istraživanja pouzdanosti, koja obuhvaćaju desetke tisuća vlasnika, otkrivaju koji su modeli najrizičniji i zašto je oprez pri kupnji ključan
Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti
VELIKI UPITNIK IZNAD 'KINEZA'

Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti

Kineski električni auti haraju EU tržištem, jeftiniji su i bolje opremljeni od europskih! No, prodaja rabljenih donosi glavobolje kupcima...
Nova tableta protiv raka oduševila liječnike: Tumori se smanjili i kad su svi digli ruke!
EKSPERIMENTALNA FAZA

Nova tableta protiv raka oduševila liječnike: Tumori se smanjili i kad su svi digli ruke!

Znanstvenici su razvili lijek koji skida "plašt nevidljivosti" s tumora i omogućuje imunološkom sustavu da ih ponovno prepozna i napadne. Prvi rezultati kliničkog ispitivanja ohrabruju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026