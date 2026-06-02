Inženjer izgradio laserski sustav s AI-jem koji je istrijebio sve komarce u kući - i pokazao kako

Postoji ona vrsta ljudi koja, kad ih komarac ujede, ode po losion. I ona druga koja izgradi vlastiti AI sustav naoružan laserom i istrijebi svakog komarca u kući. Steven Cheng, stručnjak za računalni vid i robotiku, pripada drugoj skupini.

Cheng je svoj projekt nazvao "ultimativnim ubojicom komaraca" i detaljno ga dokumentirao — od ideje do gotovog sustava koji aktivno lovi, prati i uništava insekte u realnom vremenu.

Spent 4 months building the ultimate mosquito killer: an artillery cannon guided by computer vision + deep learning.



Trained a custom model to detect and lock onto mosquitoes using a DSLR + zoom lens setup.



Kako to uopće funkcionira?

Srž sustava je model dubokog učenja kojeg je Cheng osobno trenirao na vlastitom skupu podataka — fotografijama komaraca koje je snimio DSLR kamerom s teleobjektivom. Proces prikupljanja podataka, kako sam kaže, donio mu je "bezbroj uboda po cijelom tijelu". Znanost zahtijeva žrtve.

Kad je model naučio prepoznavati komarce, Cheng je dodao laserski odgovor. Laser, montiran na visokopreciznu industrijsku rotacijsku platformu, može se brzo pomicati i pratiti metu u pokretu. Sustav funkcionira kao zatvorena petlja: kamera uoči komarca, model ga potvrdi, hardver se namjesti i opali. Rezultat, prema Chengovim riječima: komarca "instantno pretvori u pečenog".

Za razliku od klasičnih električnih hvatača insekata koji pasivno čekaju da komarac dođe sam, ovaj sustav aktivno lovi. Svaki komarac. Pojedinačno.

Je li opasno?

Cheng je pomislio i na to. Sustav ima drugu širokokutnu kameru koja stalno nadzire prostor oko lasera. Ako detektira osobu ili zapaljivi materijal u blizini potencijalne mete, laser se automatski isključuje. Bez izleta u hitnu.

Projekt je brzo postao viralan u tech zajednici, a reakcije su predvidljive — od zavisti do komentara da je ovo "konačno nešto korisno napravljeno s AI-jem". S obzirom na to koliko Balkana provodi ljeta uz bučno zujanje kraj uha, teško je ne razumjeti oduševljenje.

*uz korištenje AI-ja