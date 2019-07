FBI će istražiti što aplikacija za starenje radi s fotografijama

Ozbiljno sam zabrinut za sigurnost podataka koje FaceApp prikuplja, ali i zbog toga što nisam siguran jesu li korisnici svjesni kome su sve dali pristup na njih.

Tim rječima američki senator Chuck Schumer obratio se ravnatelju FBI-a Christopheru Wrayu i predsjedniku FTC-a Joeu Simonsu.

Predstavnik Demokratske stranke od FBI-ja je zatražio da istraži pruža li sve popularnija aplikacija za manipulaciju fotografijama prijetnju američkim građanima. Brine ga što su aplikaciju razvili Rusi.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr