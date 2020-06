Fenomen: U pomrčini Sunca uživali su promatrači u Africi, Aziji te na Bliskom istoku

<p>Promatrači su tijekom vikenda u srednjoj Africi, na jugoistoku Arapskog poluotoka te u Aziji, točnije u Pakistanu, Indiji i Kini mogli uživati u djelomičnoj pomrčini Sunca, znanoj i kao fenomenu "vatrenog obruča" kada Mjesec pokrije veći dio Sunčevog diska.</p><p>Pomrčine Sunca nisu tako rijedak događaj i ponavljaju se dva do pet puta na godinu, no uvijek na drugome kraju svijeta.</p><p>Astronomski fenomen ove je godine počeo u nedjelju nedugo nakon izlaska sunca u središnjoj Africi.</p><p>Astronomi govore o prstenastoj ili anularnoj pomrčini, jer je prividna veličina Mjeseca manja od veličine Sunca. Mjesec je nešto udaljeniji i ne zaklanja cijelo Sunce, zbog čega se u vrijeme pomrčine može vidjeti 'vatreni obruč' oko njega.</p><p>Najprije su ga mogli vidjeti promatrači u DR Kongu, Južnom Sudanu i Etiopiji, a potom u azijskim zemljama, Pakistanu, Indiji i Kini, </p><p>Nad indijskom državom Uttarakhand blizu granice s Kinom eklipsa je bila "maksimalna" u 12.10 po lokalnom vremenu ili u 8.40 po srednjoeuropskom vremenu. Zemlja, Mjesec i Sunce bili su u savršenoj liniji 38 sekunda.</p><p>Od Dubaija do Tajvana, Japana i Indije mnoštvo ljudi promatralo je solarni spektakl. U Dubaiju su promatrači uživali u prizoru u kojemu je Mjesecom bilo prekriveno više od 85 posto Sunčeva diska.</p><h2>Poklapanje ljetnog solsticija i pomrčine Sunca</h2><p>Ove su se godine poklopili ljetni solsticij i Sunčeva pomrčina. Ljetni solsticij uslijedio je samo nekoliko sati prije pomrčine Sunca u Africi i Aziji.</p><p>Stotine promatrača okupile su se na otvorenom prostoru u Chiayiu na jugu Tajvana, jednoj od lokacija u Aziji na kojoj je bila vidljiva prstenasta pomrčina.</p><p>"Imam više od 50 godina i sjajno je što sam to mogao vidjeti. Jako sam uzbuđen", rekao je umirovljenik Zhuang Yuhui (56), koji je u Chiayi doputovao iz obližnjeg grada Taichunga.</p><p>U Taipeiju je mnoštvo ljudi pomrčinu promatralo kroz zatamnjena stakla ili putem mobilnih telefona. "Ovo je astronomsko čudo", oduševljeno je kazala Elisa Chen (29).</p><p>Pomrčine Sunca u ljetnom su solsticiju rijetke,a posljednja se dogodila u lipnju 2001. godine. No fenomen 'vatrenog obruča', koji se događa ljeti na sjevernoj ili na južnoj hemisferi, još je rjeđi.</p><p>Reuters piše da će se, na temelju izračuna utemeljenih na NASA-inim podacima iduća pomrčina istodobno kada i solsticij dogoditi 2039. i 2058. godine, a potom je neće biti sve do 2392. godine.</p>