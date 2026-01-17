FOTO Evo koji sve roboti idu u svemir 2026. godine: Mjesec je krcat, a stižu i novi ‘roj’ roveri

Nova 2026. bi mogla biti jedna od najzanimljivijih godina za svemirsku robotiku, pogotovo oko Mjeseca. Dio misija koje će se u njoj održati je službeno potvrđen i ima okvirne prozore lansiranja, a dio je još na razini ambicija, najava ili projekata koji se često pomiču. U ovoj galeriji donosimo najrelevantnije ‘robote’ i robotske letjelice koje su u planu za 2026., bili oni potvrđeni ili ne, te kada su zakazani ako takav datum postoji.
Dream Chaser ‘Tenacity’ demonstracijski let (Sierra Space, NASA)
Potvrđeno kao plan, ali okvirno - cilj je ‘kasna 2026.’ za demonstraciju. Ovo nije rover, ali je robotizirani svemirski avion za dostavu tereta i povrat u atmosferu
| Foto: Nasa
Roman Space Telescope (NASA)
Potvrđeno, ali s fleksibilnim datumom - NASA kaže da je cilj do svibnja 2027., ali da su ‘na tragu’ i lansiranja već u jesen 2026. To je robotski opservatorij koji će mapirati svemir širokim vidnim poljem.
| Foto: NASA
Tianwen-2 - uzorkovanje ‘kvazi Mjeseca’ Kamoʻoalewa (Kina)
Potvrđeno - sonda je već lansirana 2025., a dolazak i operacije kod asteroida očekuju se u 2026. U praksi, ovo je robot koji treba sletjeti, uzeti uzorak i pripremiti povratak materijala.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Hera kod Didymosa (ESA)
Potvrđeno - dolazak u sustav Didymos planiran je za listopad 2026. Nije rover, ali je potpuno robotska misija koja ide ‘iz blizine’ izmjeriti posljedice DART udara i pomoći planetarnoj obrani.
| Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY
Chang’e 7 - orbiter, lander, rover i ‘hopper’ (Kina)
Potvrđeno - planira se 2026., cilj je južni pol i potraga za vodenim ledom. Posebno je zanimljiv mali ‘leteći’ probe ili hopper za kratke prelete iznad hladnih kratera.
| Foto: China Media Group
Lunar Pathfinder komunikacijski satelit (ESA, SSTL)
Potvrđeno - ide u paketu s Blue Ghost Mission 2 tijekom 2026. Poanta je biti relej u lunarnoj orbiti, jer bez dobre veze nema ni ‘pametnih’ robota na površini.
| Foto: Firefly Aerospace
Blue Ghost Mission 2 i Elytra Dark (Firefly Aerospace)
Potvrđeno - ‘što ranije u kasnoj 2026.’, s planom slijetanja na udaljenu stranu Mjeseca. U igri su i znanstveni tereti poput LuSEE Night radio instrumenta.
| Foto: Firefly Aerospace
Griffin-1 i FLIP rover (Astrobotic)
Potvrđeno - ciljano ‘najranije srpanj 2026.’, s prozorom koji se otvara u srpnju. Misija cilja južni pol Mjeseca i nosi veliki rover platformu.
| Foto: Astrobotic
CADRE ‘roj’ od tri mala rovera (NASA JPL)
Potvrđeno - planiran dolazak na Mjesec 2026. CADRE je fora jer ne ide jedan rover nego tri, koji trebaju surađivati i sami se koordinirati na terenu.
| Foto: Nasa
IM-3 slijetanje na Reiner Gamma (Intuitive Machines)
Potvrđeno - plan je ‘2026.’, cilj je regija Reiner Gamma. Nakon prijašnjih pokušaja, ovo je još jedna velika CLPS misija s ozbiljnim paketom instrumenata.
| Foto: intuitive machines
Blue Moon Mark 1 Pathfinder (Blue Origin, NASA CLPS)
Potvrđeno - NASA vodi kao ‘2026.’, a u najavama se spominje i rano 2026. Ovo je testni robotski let i slijetanje, važno za buduće veće terete i infrastrukturu.
| Foto: Nasa
MMX i rover IDEFIX na Phobosu (JAXA, CNES, DLR)
Potvrđeno - ciljano lansiranje u 2026. Misija ide prema Marsovom mjesecu Phobosu, a mali rover bi trebao istraživati površinu i pomoći odabiru lokacije za uzorkovanje.
| Foto: martian moon exploration
Optimus humanoid na Marsu (SpaceX, Tesla)
Glasina, odnosno ambiciozna najava - vezana uz Starship i Muskove planove za 2026., ali bez čvrstog rasporeda misije i uz puno tehničkih uvjeta. Ovo je zasad više ‘cilj’ nego potvrđen let.
| Foto: Youtube/Screenshoot
EELS ‘zmija robot’ za tunele i led (NASA JPL)
Koncept i razvoj - nema potvrđene misije za 2026., ali je bitan jer je napravljen za mjesta gdje kotači zapnu, poput lava tunela ili ledenih špilja.
| Foto: Nasa
Surface Avatar - astronauti daljinski vode tim robota (ESA, DLR)
Potvrđeno kao smjer i demonstracije, ali nije ‘jedan let 2026.’ Ovo je važno jer pokazuje kako bi se ubuduće s orbite upravljalo različitim robotima na površini.
| Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY