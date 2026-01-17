ŠTO SVE ŠALJEMO U SVEMIR FOTO Evo koji sve roboti idu u svemir 2026. godine: Mjesec je krcat, a stižu i novi ‘roj’ roveri

Nova 2026. bi mogla biti jedna od najzanimljivijih godina za svemirsku robotiku, pogotovo oko Mjeseca. Dio misija koje će se u njoj održati je službeno potvrđen i ima okvirne prozore lansiranja, a dio je još na razini ambicija, najava ili projekata koji se često pomiču. U ovoj galeriji donosimo najrelevantnije ‘robote’ i robotske letjelice koje su u planu za 2026., bili oni potvrđeni ili ne, te kada su zakazani ako takav datum postoji.