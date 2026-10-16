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VIDEO Svijet dobio leteći auto. Pogledajte što Musk proizvodi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Svijet dobio leteći auto. Pogledajte što Musk proizvodi
Foto: Tesla
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Musk je pokazao novi Teslin Roadster, sportski automobil s dva sjedala

Admiral

Izvršni direktor Tesle Elon Musk u četvrtak je predstavio automobil za koji tvrdi da će moći letjeti, značajku koja je dosad uglavnom bila rezervirana za znanstvenu fantastiku, piše CNN.

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Tesla VIDEO
Tesla | Video: 24sata/Reuters

Na predstavljanju proizvoda u testnom postrojenju SpaceX-a u Teksasu, svoje druge javno izlistane tvrtke, Musk je pokazao novi Teslin Roadster, sportski automobil s dva sjedala. 

Prema njegovim riječima, automobil ne samo da može ubrzati od 0 do 97 km/h za manje od jedne sekunde nego se pomoću usisne sile ispod vozila može popeti uz strmu rampu i ostati visjeti naopako. Nakon toga odvojio bi se od rampe, prevrnuo u zraku i uz pomoć zračnih mlaznica sletio.

Tijekom demonstracije automobilom nije upravljao vozač, što je, kako je Musk rekao okupljenima, učinjeno „kako bismo bili sigurni da nikoga ne ubijemo”.

Automobil koristi deset mlaznica i ono što je Musk opisao kao „spremnike zraka pod iznimno visokim tlakom” kako bi se pokretao u zraku, ali i brzo ubrzavao na tlu.

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Tu je tehnologiju opisao kao „rezultat suradnje najbolje automobilske tvrtke na svijetu i najbolje raketne tvrtke na svijetu”.

Musk je izjavio da će proizvodnja automobila započeti 2028. godine.

Prvog najavio 2017.

Musk je prvi put predstavio koncept redizajniranog Roadstera na događaju u studenome 2017., a zatim ga je ponovno najavio u nizu objava na društvenoj mreži u lipnju sljedeće godine. Tada je napisao: „Paket dodatne opreme SpaceX za novi Tesla Roadster uključivat će otprilike deset malih raketnih potisnika neprimjetno raspoređenih oko automobila.” Ti bi motori poboljšali ubrzanje i kočenje, a mogli bi „čak omogućiti Tesli da leti”.

Prototip koji je Tesla predstavio u četvrtak konstruiran je tako da bude što lakši. Opremljen je sustavom upravljanja elektroničkim putem (steer-by-wire), upravljačkim jarmom umjesto klasičnog kola upravljača te nizom tehnologija koje je razvio SpaceX. Među njima su raketni potisnici, tlačne posude s karbonskom prevlakom i difuzori te snažni ventilatori koji automobilu omogućuju izvođenje raznih akrobacija.

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