Focus na testu: Nudi vrhunski odnos uloženog i dobivenog

Ford Focus je vrlo atraktivan, poprilično povoljan, tehnološki napredan, no ono što najviše impresionira kod ovog auta su vozne osobine.

Iz generacije u generaciju Focus je bio mjerilo u klasi u pogledu “držanja” ceste, osjećaja na upravljaču, preciznosti mjenjača, a to se nije promijenilo ni kod posljednjeg modela. Iako mnogi proizvođači zanemaruju užitak u vožnji, kod Forda je on i dalje najvažniji te će zbog toga ovaj auto cijeniti pravi zaljubljenici u vožnju, oni kojima sjedanje u auto nije samo “nužno zlo za prevaliti put od A do B”. Ford Focus užitkom veseli, tako je već od osnovnog modela, no ne razočarava kad su u pitanju druge karakteristike. Pogotovo kad je u pitanju bogato opremljeni model s Lounge B&O razinom opreme.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako je ovjes vrlo sportski ugođen, kad se poželite opustiti i samo lagano krstariti, Focus vas nagrađuje udobnom vožnjom. Pohvale zaslužuje i vrhunska zvučna izolacija. Motor u testnom primjerku doima se kao idealan izbor ako želite benzinca. Njegovih 125 KS su dovoljni za Focus, a cijena nije ni približno tako visoka kao kad odaberete benzinski motor sa 150 KS. Dakle, ovaj jednolitreni motor je svojevrstan best buy.

Performanse su vrlo dobre, a potrošnja je na testu u prosjeku iznosila 6,2 l/100 kilometara uz umjerenu vožnju i ne više od 8 l/100 km uz nešto agresivniju vožnju. U ponudi prostora na razini prosjeka klase Focus nije rekorder, ali nije ni skučen. Straga ima dovoljno mjesta za odrasle osobe visoke do 185 centimetara, a u prtljažnik, primjerice, stane 375 litara.

Sve u svemu, novi Ford Focus je odličan auto koji istodobno nudi i vrhunski odnos uloženog i dobivenog. Danas je to rijetka kombinacija.

Atraktivan iz svakog ugla

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ford nije eksperimentirao s dizajnom, Focus je prepoznatljiv i nije nimalo ekstravagantan. No zato je vrlo elegantan, skladan i sportski agresivan iz kojega ga god ugla pogledate. Izgled koji, bez sumnje, pristaje karakteru automobila i dizajn koji neće brzo zastarjeti.

Sve osim infotainmenta za čistu peticu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Materijali su vrlo kvalitetni, dizajn vrlo dobar, niti previše dosadan niti bespotrebno previše razigran. Instrumenti su vrlo pregledni i potpuni, jedino nam se dizajn sučelja infotainmenta i oblik samog zaslona nisu svidjeli. Nekako se ne uklapa u čitavu unutrašnjost.

TVORNIČKI PODACI

masa: 1322 kg

dimenzije: 438x183x145 cm

obujam: 999 ccm

snaga: 92 kW/125 KS

0-100 km/h: 10,0 s

najveća brzina: 200 km/h

potrošnja: 4,8 l/100 km

cijena: 166.990 kn (testni model) 126.990 kn (osnovni model)

Testirani Ford Focus Lounge B&O 1.0 Ecoboost u opremi ima 16” alunaplatke, prednje i stražnje parkirne senzore, 8” dodirni zaslon, 10 B&O zvučnika, grijani upravljač, grijana prednja sjedala...