Football Manager se konačno vraća i donosi velike novosti

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Steam

Prošle godine serijal je preskočio izdanje, a ove dobiva najveću licencu u nogometu. FM26 izlazi početkom studenoga i dolazi s nizom novosti koje ciljaju i stare fanove i nove igrače.

Sports Interactive, kreatori igre, otkazali su Football Manager 25 nakon višestrukih odgoda i preusmjerili tim, kao i fan bazu, na FM26. Studiju je, službeno, kvaliteta bila važnija od “po svaku cijenu” izdanja, pa je nova igra dobila još vremena. FM26 konačno izlazi 4. studenoga 2025. i predstavlja “čistu” startnu točku nakon tog preskoka. Uz novi engine, igra donosi dotjeran match model, redizajnirane taktike i modernizirano sučelje. U ranim dojm­ovima ističu se glađe animacije i uvjerljiviji pokreti igrača. 

Najveća vijest je partnerstvo s FIFA-om. FM26 prvi put dobiva službene licence za FIFA natjecanja, uključujući Svjetsko prvenstvo 2026. s pravim brendingom, dresovima 48 reprezentacija i TV grafikom. U sklopu toga stiže i prošireni “International Management” koji olakšava vođenje nacionalnih momčadi kroz kvalifikacije i završni turnir. 

Pogledajte koje sve novosti će donijeti FM26:

Ženski nogomet napokon ulazi u serijal kao punopravni dio igre. Studio priznaje da je kašnjenje bilo veliko, ali sada stižu ženske lige i reprezentacije, uz iste mehani­ke skautiranja, treninga i taktike. Vizualno, FM26 poseže i za stvarnim VAR podacima. Sports Interactive je surađivao s Hawkeye tehnologijom kako bi uhvatio realne pokrete i geste nogometaša, što se vidi u finijim animacijama pregleda preko ramena, lažnjaka i reakcija bez lopte. 

Ovogodišnji fokus je na stabilnoj bazi i većoj autentičnosti umjesto “još jedne” godišnje nadogradnje. Preskakanje FM25 otvorilo je prostor za veći skok i licencu koja nose cijeli paket. FM26 će izgleda donijeti povratak u formu nakon prisilne pauze – službena FIFA natjecanja, ženski nogomet, novi engine i jasniji međunarodni mod daju mu ogromne novosti za sezonu 2025/26. Ako ste čekali razlog za povratak u fotelju menadžera, čini se da ga ove jeseni imate.

