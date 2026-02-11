Obavijesti

Tech

Komentari 1
SURADNJA GIGANTA

Ford pregovara s Geelyjem? Kineski električni automobili mogli bi se proizvoditi u Europi

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Geely

Nakon glasina da je Ford razgovarao s Xiaomijem o suradnji oko električnih auta, sada se piše da su u “ozbiljnijim” razgovorima s Geelyjem. U fokusu su proizvodni kapaciteti i tehnologija, što bi moglo imati posljedice i za EU tržište.

Nekoliko dana nakon što su mediji pisali da je Ford navodno razgovarao s kineskim Xiaomijem o mogućoj suradnji na električnim automobilima, stiže nova priča: Ford navodno pregovara i s Geelyjem, jednim od najvećih kineskih automobilskih igrača. Prema Reutersu, razgovori su otišli dalje od “usputnih kontakata” i traju već neko vrijeme, uz sastanke u Kini i SAD-u.

Ono što se spominje kao glavna ideja nije nužno zajednički auto za Ameriku, nego suradnja u Europi. U igri je scenarij u kojem bi Geely koristio Fordove europske tvornice za proizvodnju vozila za europsko tržište, što bi mu potencijalno olakšalo priču oko carina na uvoz kineskih električnih auta. Ford bi s druge strane mogao dobiti nešto što mu realno treba: niže troškove razvoja i pristup dijelu tehnologije u kojoj su Kinezi trenutno brži, posebno u elektrifikaciji i softveru.

Za Ford je to logičan potez u trenutku kad pokušava smanjiti gubitke u EV dijelu i traži modele kako brže doći do “jeftinijih” električnih auta, bez da sve plaća sam. U industriji se sve više vrti ista matematika: platforme, baterije i software su skupi, a Europa dodatno pritišće kroz regulativu i tempo elektrifikacije.

Zanimljiv je i kontrast s prethodnom pričom o Xiaomiju. Tamo su i Ford i Xiaomi javno demantirali da se pregovara o zajedničkom projektu, pa se priča raspala na razini glasina i demantija. Kod Geelyja ton je drugačiji: zasad nema potvrde dogovora, ali izvještaji govore o konkretnijim temama, poput proizvodnje i tehnologije, a ne samo općenitog pisanja o potencijalnom razgovoru.

Ako se ovakva suradnja stvarno dogodi, posljedice bi mogle biti vidljive na europskom tržištu kroz agresivnije cijene i brže lansiranje novih modela, pogotovo u segmentu pristupačnijih električnih auta. To je ujedno i pritisak na europske proizvođače jer im se konkurencija ne bi pojavljivala samo “iz uvoza”, nego i kroz proizvodnju na tlu EU.

