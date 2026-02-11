Obavijesti

Tech

Komentari 1
BIZARNA POVEZANOST

VIDEO Znate li kakve veze ima Will Smith koji jede špagete s umjetnom inteligencijom?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Znate li kakve veze ima Will Smith koji jede špagete s umjetnom inteligencijom?
Foto: Youtube/Screenshoot

Ako ste ikad naletjeli na takav bizaran video, moguće je da ste vidjeli jedan od najpoznatijih internetskih “testova” za AI. Na prvi pogled djeluje kao čista šala, ali u pozadini se krije vrlo konkretna priča o tome gdje AI najčešće griješi i kako se vidi napredak.

Admiral

Znate li kakve veze imaju AI napredak i Will Smith koji jede špagete? Ako ste ikad vidjeli onaj bizarni kratki video u kojem AI pokušava napraviti takav video, gledali ste zapravo jedan od najpoznatijih internetskih testova za generativni video.

Sve je krenulo kao šala, jer je prva verzija izgledala kao noćna mora: lice se rastapalo, prsti su se množili, vilica je bježala iz kadra, a špageti su se ponašali kao da imaju vlastitu fiziku. Internet je to odmah pretvorio u mjerilo. Kad god bi izašao novi AI model za video, ljudi nisu pitali ‘koliko je dobar na benchmarku’, nego su imali vlastito mjerilo: 'ajmo vidjeti špagete.

Evo kako to izgleda danas:

Zašto baš špagete? Zato što su savršena zamka za AI. Tjestenina ima puno tankih linija, sjaj, savijanje i brze pokrete, a u isto vrijeme mora prirodno “suradivati” s prstima, ustima, zubima, usnama i vilicom. To je eksplozija sitnih detalja i kontakata u jednom kadru, a upravo tu AI najlakše pukne. Ako model pogriješi, pogreška se vidi odmah i svima je jasno da je fejk.

I zato je taj meme postao ozbiljan indikator. Kako su modeli napredovali, isti ‘Will Smith jede špagete’ kadrovi su izgledali sve manje jezivo, a sve više normalno: ruke su stabilnije, lice se ne raspada, pokret žvakanja ima smisla, a špageti konačno izgledaju kao špageti. Nije to znanstveni test, ali je brutalno praktičan. Jedan kratki video, i u par sekundi vidiš koliko je AI “pohvatao” stvarni svijet.

Evo kako je izgledalo proteklih godina:

U prijevodu, špageti su internetov način da kaže: prestanite nam pričati, pokažite. I svaki put kad taj kadar izgleda uvjerljivije, znate da je generativni video opet preskočio jednu stepenicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Samsung potvrdio: Novi Galaxy S26 stiže 25. veljače, a ovo su sve promjene koje će donijeti
NIZ NOVITETA

Samsung potvrdio: Novi Galaxy S26 stiže 25. veljače, a ovo su sve promjene koje će donijeti

Očekuje se da će uređaji stići s novim One UI 8.5 sučeljem temeljenim na Androidu 16, koje bi trebalo donijeti značajna poboljšanja postojećih alata poput Photo Assist,
Honor je lani imao najveći rast među proizvođačima mobitela
RASLI ČAK 11 POSTO

Honor je lani imao najveći rast među proizvođačima mobitela

Honor je u 2025. godini zabilježio rast isporuka od čak jedanaest posto, što je najviša stopa rasta među deset vodećih svjetskih proizvođača.
Njemačka autoindustrija lani je ugasila 50.000 radnih mjesta
KRIZA TRESE

Njemačka autoindustrija lani je ugasila 50.000 radnih mjesta

Gotovo dvije trećine kompanija u automobilskom sektoru gasilo je prošle godine radna mjesta u pogonima u Njemačkoj, pokazali su rezultati ankete koju je udruga proizvođača VDA provela u razdoblju od 11. do 25. siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026