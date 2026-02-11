VIDEO Znate li kakve veze ima Will Smith koji jede špagete s umjetnom inteligencijom?

Znate li kakve veze imaju AI napredak i Will Smith koji jede špagete? Ako ste ikad vidjeli onaj bizarni kratki video u kojem AI pokušava napraviti takav video, gledali ste zapravo jedan od najpoznatijih internetskih testova za generativni video.

Sve je krenulo kao šala, jer je prva verzija izgledala kao noćna mora: lice se rastapalo, prsti su se množili, vilica je bježala iz kadra, a špageti su se ponašali kao da imaju vlastitu fiziku. Internet je to odmah pretvorio u mjerilo. Kad god bi izašao novi AI model za video, ljudi nisu pitali ‘koliko je dobar na benchmarku’, nego su imali vlastito mjerilo: 'ajmo vidjeti špagete.

Evo kako to izgleda danas:

Zašto baš špagete? Zato što su savršena zamka za AI. Tjestenina ima puno tankih linija, sjaj, savijanje i brze pokrete, a u isto vrijeme mora prirodno “suradivati” s prstima, ustima, zubima, usnama i vilicom. To je eksplozija sitnih detalja i kontakata u jednom kadru, a upravo tu AI najlakše pukne. Ako model pogriješi, pogreška se vidi odmah i svima je jasno da je fejk.

I zato je taj meme postao ozbiljan indikator. Kako su modeli napredovali, isti ‘Will Smith jede špagete’ kadrovi su izgledali sve manje jezivo, a sve više normalno: ruke su stabilnije, lice se ne raspada, pokret žvakanja ima smisla, a špageti konačno izgledaju kao špageti. Nije to znanstveni test, ali je brutalno praktičan. Jedan kratki video, i u par sekundi vidiš koliko je AI “pohvatao” stvarni svijet.

Evo kako je izgledalo proteklih godina:

U prijevodu, špageti su internetov način da kaže: prestanite nam pričati, pokažite. I svaki put kad taj kadar izgleda uvjerljivije, znate da je generativni video opet preskočio jednu stepenicu.