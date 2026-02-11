Samsung potvrdio: Novi Galaxy S26 stiže 25. veljače, a ovo su sve promjene koje će donijeti

Sada je i službeno. Samsung je potvrdio datum svog prvog velikog ovogodišnjeg događaja. Novi Galaxy Unpacked održat će se 25. veljače u San Franciscu, a u središtu pozornosti bit će, očekivano, nova serija pametnih telefona Galaxy S26. Pozivnica i prateće najave ne ostavljaju nimalo sumnje u glavni fokus tvrtke: umjetna inteligencija. Samsung obećava ulazak u "novu fazu u eri umjetne inteligencije", gdje tehnologija postaje osobnija, intuitivnija i duboko integrirana u svakodnevni život korisnika. Događaj će se, kao i uvijek, prenositi uživo putem interneta s početkom u 19 sati po našem vremenu.

Nova era umjetne inteligencije u fokusu

Dok su prošlogodišnji modeli postavili temelje s paketom Galaxy AI, čini se da Samsung ove godine ide korak dalje. Glavna poruka više nije samo dodavanje AI funkcija, već stvaranje iskustva u kojem umjetna inteligencija neprimjetno uklanja prepreke u svemu, od produktivnosti do fotografije.

"Nova Galaxy S serija osmišljena je kako bi pojednostavila svakodnevne interakcije, unaprijedila sigurnost korištenja i učinila Galaxy AI prirodnim dijelom korisničkog iskustva već od prvog dodira", stoji u službenoj najavi tvrtke.

Očekuje se da će uređaji stići s novim One UI 8.5 sučeljem temeljenim na Androidu 16, koje bi trebalo donijeti značajna poboljšanja postojećih alata poput Photo Assist, ali i nove funkcije unutar sistemskih aplikacija. Nagađa se i o dubljoj integraciji s vanjskim AI servisima, što bi moglo dodatno unaprijediti mogućnosti virtualnog asistenta Bixby.

Galaxy S26 Ultra ponovno predvodi ponudu

Kao i prethodnih godina, sve su oči uprte u najsnažniji model, Galaxy S26 Ultra, koji bi trebao donijeti najviše hardverskih inovacija. Prema dosadašnjim informacijama, očekuje se niz značajnih poboljšanja.

Zaslon s novim slojem privatnosti

Jedna od najzanimljivijih novosti mogla bi biti tehnologija zaslona. Glasine upućuju na OLED panel dijagonale između 6,8 i 6,9 inča, no ključna inovacija je takozvani "privacy display". Riječ je o novom sloju ugrađenom izravno u zaslon koji bi korisnicima omogućio softversku kontrolu vidljivosti sadržaja, štiteći ga od znatiželjnih pogleda sa strane. Ova bi se funkcija mogla aktivirati na razini cijelog sustava ili čak pojedinačno za svaku aplikaciju.

Hardver i performanse bez kompromisa

Ispod haube Ultra modela trebao bi se naći najnoviji Qualcommov procesor, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s bržom radnom memorijom kako bi se osigurale besprijekorne performanse, posebice kod zahtjevnih AI zadataka. Veliki napredak očekuje se i na području punjenja. Nakon godina u kojima se Samsung držao 45W, S26 Ultra bi napokon mogao dobiti podršku za žično punjenje od 60W. Spominje se i nešto veća baterija, kapaciteta između 5.100 i 5.400 mAh.

Poboljšanja na kamerama

Iako se ne očekuje revolucija u broju megapiksela, nadogradnje kamera bit će usmjerene na ono što je najvažnije, a to je kvaliteta fotografija, pogotovo u uvjetima slabog osvjetljenja. Curenja informacija sugeriraju da će glavni senzor imati širi otvor blende kako bi uhvatio više svjetla, a poboljšanja se očekuju i na pet puta telephoto leći.

Što je s ostalim modelima i cijenama?

Ostatak ponude trebali bi činiti standardni Galaxy S26 i veći S26 Plus. Ovdje se ne očekuju drastične promjene. Osnovni S26 mogao bi dobiti nešto veći zaslon od 6,3 inča i bateriju od 4.300 mAh, dok bi S26 Plus trebao zadržati dimenzije prethodnika. Zanimljivo je da bi ova dva modela, ovisno o regiji, mogla biti pokretana Samsungovim Exynos 2600 čipom, vjerojatno kako bi se troškovi proizvodnje zadržali pod kontrolom. Ono što brine mnoge jest potencijalno poskupljenje. Kao jedan od razloga navodi se globalni manjak i porast cijena memorijskih čipova.

Kako pratiti lansiranje

Galaxy Unpacked događaj moći ćete pratiti uživo 25. veljače od 19:00 sati na Samsungovim službenim stranicama, Newsroomu i YouTube kanalu. Za one koji već sada razmišljaju o kupnji, Samsung nudi mogućnost prijave za primanje obavijesti. Svi koji se u Hrvatskoj do 25. veljače prijave putem navedene poveznice ostvaruju pravo na vaučer u vrijednosti od 30 eura, koji će moći iskoristiti prilikom kupnje jednog od novih uređaja. Prednarudžbe bi trebale krenuti na sam dan predstavljanja, dok se početak prodaje očekuje sredinom ožujka.