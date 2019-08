Fortnite uživo: Gledajte 2. kolo Esports Prvenstva Hrvatske!

Esports prvenstvo Hrvatske danas u 17:00 ulazi u svoj drugi tjedan koji počinje s novim kolom njegovog Fortnite turnira. Poznati hrvatski igrač i YouTuber Archer7 još jednom sjedi u komentatorskoj stolici te donosi sažeti pregled upravo odigranih Duos mečeva.

Fortnite turnir Esports prvenstva Hrvatske obuhvaća 128 ekipa koje se natječu u ligačkom sustavu; svaki Victory Royale vrijedi deset bodova, dok sljedećih šest tandema osvaja identičnih sedam kako bi natjecatelji imali manje prostora za kalkulacije, odnosno više motivacije da do samog kraju igraju na sve ili ništa.

Osim najpopularnije battle royale igre današnjice, Esports prvenstvo Hrvatske također obuhvaća i League of Legends turnir koji se odvija paralelno s Fortniteom, a njegovo drugo kolo igra se u subotu, 3. kolovoza, s početkom u 17:00. FIFA 19 državno prvenstvo pak kreće krajem ljeta.

Organizatori iz tvrtke UVI Play u konačnici su uspjeli sve prijavljene timove osloboditi plaćanja kotizacija, ponajviše zahvaljujući dogovoru sa sponzorima. A1, Dorina, Shake&Take i Trikoder tako su na sebe u potpunosti preuzeli pokroviteljstvo ovog natjecanja koje za cilj ima promovirati videoigre kao sport te industriju velikog ekonomskog potencijala za hrvatsko i regionalno gospodarstvo.

Promicanje odgovornog gaminga i normaliziranje eSporta u konačnici nam može pomoći stvoriti bolje društvo, tvrdi to organizator i čelni čovjek UVI Playja, Marko Komerički.

Esports prvenstvo Hrvatske održava se pod medijskim pokroviteljstvom gaming zajednice Lvl8. koja sve mečeve prenosi uživo na svojem Twitch kanalu, dok reprize možete pratiti i na YouTubeu.

Poslije ovih online faza natjecanja u Fortniteu, LoL-u i FIFA-i 19, sva tri turnira svoja će finala imati pred živom publikom na velikoj jesenskoj završnici u prostorijama Stabla znanja u Zagrebu. U planu je i live prijenos tog događanja, kao i brojne nagradne igre za gledatelje. Nagradni fond za tri najbolja tima iznosi 15.000 kuna, no nitko tko stigne do završnice Esports prvenstva Hrvatske neće otići kući praznih ruku, poručuju to iz organizacije.