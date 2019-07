Za njega možda niste čuli, ali ono što radi ste sigurno vidjeli

Ledeni park Zagreb, Gaming Stage na Ultra Europe festivalu, Gaming in the Sky; to su samo neka spektakularna događanja koja su se posljednjih godina održala diljem Hrvatske, a iza svih stoji ista osoba - Marko Komerički.

Čelni čovjek tvrtke UVI Play odmalena je imao izražene organizacijske sposobnosti, pa kada je s prijateljima 2008. zaključio kako Lijepoj našoj nedostaje ozbiljnih turnira u PES-u za koje su i sami bili zainteresirani, odlučili su uzeti stvari u svoje ruke. Prvo takvo natjecanje koje su odradili prikupilo je 128 prijava, od čega se njih 123 na kraju i pojavilo.

- To je bio naš prvi uspjeh, prisjeća se Komerički, dodajući kako je u sljedećih deset godina organizirao oko 200 natjecanja u videoigrama.

Njegova današnja tvrtka naslijedila je ime neprofitne udruge, a njeno današnje poslovanje obuhvaća sve od online turnira do ekstremnih, nikada prije viđenih revijalki 40 metara iznad zemlje.

Kada mu to vrijeme dozvoljava, ovaj mladi poduzetnik bavi se i drugim tipovima događanja, a upravo je on bio glavni odgovorni za projekt Ledeni park Zagreb u sklopu originalnog Adventa u Zagrebu koji je 2015. po prvi put proglašen najboljim u Europi.

- Taj sam posao dobio upravo temeljem iskustva u organizaciji gaming evenata, otkriva on.

U sklopu svojih djelatnosti, Komerički je također surađivao i s nekim od najprepoznatljivijih imena s regionalne YouTube gaming scene kao što su Mudja, SerbianGamesBL i Archer 7 čiji video uratci zabavljaju milijune ljudi na Balkanu.

- Marko je legenda kakva se ne rađa, napisao je Stefan Vuksanović, poznatiji kao Mudja, u reakciji na naš video intervju s Komeričkim.

Kada ga pitate tko mu je od svih tih slavnih YouTubera najdraži, diplomatski izbjegava izravan odgovor, iako napominje kako su svi od Mudje i Kings of Fails Showa (KOFS-a) do BloodMastera 'prije svega sjajne osobe', dodajući kako je izuzetno bitno da shvate koliki utjecaj imaju na djecu i kako isti mogu iskoristiti kako bi pomogli stvoriti 'bolje društvo'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo je to glavna nit vodilja iza Esports Prvenstva Hrvatske, najnovijeg podviga UVI Playja koji u suradnji s Lvl8. zajednicom želi promovirati obrazovne institucije diljem zemlje i popularizirati ideju prihvaćanja gaminga kao pravog sporta, nešto što on već godinama ionako jest, a procjenjuje se kako će ova industrija zaključno s 2019. postati oko milijardu eura vrijedan segment.

No, kako bi se ta priča podigla na višu razinu, potrebne su regulacije te promicanje odgovornog ponašanja i zdravog stila života, a Esports Prvenstvo Hrvatske nastalo je kako bi te i vezane teme smjestila u središte javnog diskursa. Osim toga, UVI Play i Lvl8. u sklopu ovog projekta također žele komunicirati kako je gaming industrija i značajan ekonomski pokretač koji već danas stvara brojne prilike za mlade ljude u Hrvatskoj i regiji, s time da većina takvih položaja uopće ne traži vrhunske (ili ikakve) igračke vještine već obuhvaća tradicionalne sfere kao što su logistika, menadžment i mediji.

Komerički pokazuje na svoju karijeru kao primjer uspjeha izgrađenog na gaming temeljima, a sličnu priču ima i njegov dobar prijatelj i suosnivač udruge UVI, Ivan Švajhler. On je svojedobno, u nedostatku drugih rješenja, krenuo komentirati UVI-jeve turnire u Pro Evolution Soccer igrama, a to mu je iskustvo nakon nekoliko godina pomoglo ostvariti dječački san - dobiti posao sportskog komentatora.

Prijave za Esports Prvenstvo Hrvatske i dalje traju, a svi timovi koji se registriraju u sljedećih nekoliko dana biti će u potpunosti oslobođeni plaćanja kotizacija. Natjecanje obuhvaća online turnire u hit igrama FIFA 19, Fortnite Battle Royale i League of Legends, a velika završnica održat će se najesen u prostorijama Stabla znanja, neprofitne udruge koju je Komerički 2017. pokrenuo u zagrebačkom Studentskom centru.

Esports Prvenstvo Hrvatske za natjecatelje se odvija potpuno besplatno zahvaljujući potpori Coca Cole, Kraša i Trikodera.