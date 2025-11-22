Obavijesti

FOTO 2026. će biti ludnica za gamere! Stižu nam GTA 6, Fable, Wolverine i još gomila igara

Ako mislite da je ova godina bila jaka za igre, pričekajte 2026. - kalendar izgleda potpuno nabrijano. Stižu nam GTA 6, povratak Fablea, novi Resident Evil i još gomila velikih naslova iz svih žanrova. Izdavači već pune jesenske i proljetne termine, a fanovi planiraju godišnje odmore oko izlazaka najvećih igara. U galeriji izdvajamo 15 naslova koji bi vam bez problema mogli “pojesti” cijelu godinu, bez obzira igrate li na PCju, PlayStationu, Xboxu ili Switchu.
Gears of War E Day: E Day je prequel koji nas vraća na sam početak rata protiv Locusta, fokusira se na prve dane invazije i povratak legendarnih likova pa je obavezan naslov za Xbox i PC publiku. | Foto: Steam
