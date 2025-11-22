FOTO 2026. će biti ludnica za gamere! Stižu nam GTA 6, Fable, Wolverine i još gomila igara

Ako mislite da je ova godina bila jaka za igre, pričekajte 2026. - kalendar izgleda potpuno nabrijano. Stižu nam GTA 6, povratak Fablea, novi Resident Evil i još gomila velikih naslova iz svih žanrova. Izdavači već pune jesenske i proljetne termine, a fanovi planiraju godišnje odmore oko izlazaka najvećih igara. U galeriji izdvajamo 15 naslova koji bi vam bez problema mogli “pojesti” cijelu godinu, bez obzira igrate li na PCju, PlayStationu, Xboxu ili Switchu.
Gears of War E Day: E Day je prequel koji nas vraća na sam početak rata protiv Locusta, fokusira se na prve dane invazije i povratak legendarnih likova pa je obavezan naslov za Xbox i PC publiku.
| Foto: Steam
|
Foto: Steam
| Foto: Steam
Warhammer 40 000 Boltgun 2: Boltgun 2 nastavlja retro FPS ludilo u Warhammer 40k svemiru, s još više krvi, metaka i demonskih neprijatelja za sve koji vole old school boomer shootere.
| Foto: Steam
The Adventures of Elliot The Millennium Tales: Ovaj akcijski RPG prati Elliota u svijetu prepunom zvjerskih plemena i starih ruševina, a mješavina istraživanja i borbe mogla bi ga pretvoriti u dark horse hit godine.
| Foto: Square Enix
Slika 12 Nioh 3: Nioh 3 nastavlja soulslike akciju u japanskom povijesno fantasy okruženju, s brutalno teškim borbama, kompleksnim buildovima i boss fightovima koji će opet testirati živce najupornijih igrača.
| Foto: Steam
Forza Horizon 6: Nova Forza Horizon seli festival brzine u Japan, donosi tokijske neonske ulice i planinske ceste za drift te vrlo vjerojatno postaje najpoželjnija arkadna vožnja 2026. godine.
| Foto: YouTube/screenshoot
Marvel Tokon Fight Souls: Marvel Tokon Fight Souls je 2D borilačka igra s rosterom punim Marvel junaka i negativaca, dizajnirana za esports scenu i lokalne kauč dvoboje u stilu klasičnih fight igara.
| Foto: Steam
Saros: Saros je SF RPG koji kombinira istraživanje svemira i taktičke borbe, s posebnim fokusom na dijaloške izbore, frakcije i posljedice vaših odluka kroz cijelu kampanju.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Crimson Desert: Crimson Desert je ogroman open world akcijski RPG s naglaskom na spektakularne borbe i vizuale, a ako isporuči ono što su pokazali u trailerima lako može konkurirati za igru godine.
| Foto: IGN
The Duskbloods: The Duskbloods je PvPvE lov na vampirska čudovišta u mračnoj fantasy atmosferi, gdje se timovi igrača bore i protiv monstera i jedni protiv drugih, što ga čini savršenim za streamere i kompetitivnu ekipu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Pokémon Pokopia: Nova Pokémon igra seli radnju na potpuno novi otok i stiže na sljedeću generaciju Nintendove konzole, spajajući klasični lov na Pokemone s većim open worldom i naglaskom na istraživanje.
| Foto: Nintendo
007 First Light: Nova igra o Jamesu Bondu prati njegove rane godine prije klasičnog lika iz filmova, kombinira šuljanje, akciju i velike set pieceove i cilja biti novi must play za fanove špijunskih trilera.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Marvels Wolverine: Insomniac nakon Spider Mana radi solo igru s Wolverinom ekskluzivnu za nove konzole, mračniji i brutalniji akcijski naslov s fokusom na borbu prsa o prsa i filmsku prezentaciju.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Farble Reboot - Fable se vraća nakon više od desetljeća pauze, kao potpuno novi početak serijala. Očekuju se britanski humor, bajkoviti Albion i puno odluka koje mijenjaju svijet oko vas.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Resident Evil Requiem - Deveti Resident Evil vodi nas natrag u Raccoon City, ovaj put u potpuno novoj priči s novom protagonistkinjom. Capcom najavljuje “novu eru survival horrora”, pa su očekivanja ogromna.
| Foto: Steam
GTA VI - GTA 6 nas vraća u Vice City i saveznu državu inspiriranu Floridom, s dvoje protagonista i još većim, življim svijetom nego u “petici”. Ako sve ostane po planu, bit će to igra koja će obilježiti 2026. za većinu gamera.
| Foto: RockstarGames