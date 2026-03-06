FOTO Audijev električni sportaš izazvao žestoke reakcije fanova

Audi Concept C je novi električni sportaš njemačke kompanije koji izaziva podijeljene reakcije. Hoće li ovaj nasljednik TT-a i R8 osvojiti srca fanova ili ostati preskup san?
Vijest da Audi sprema novi sportski automobil odjeknula je automobilskim svijetom, a potvrda direktora Gernota Döllnera da je projekt dobio zeleno svjetlo pokrenula je lavinu reakcija. Ljubitelji marke podijeljeni su – jedni s nestrpljenjem iščekuju novog igrača na tržištu, dok drugi izražavaju duboki skepticizam oko Audijevog smjera.
| Foto: Audi
Vijest da Audi sprema novi sportski automobil odjeknula je automobilskim svijetom, a potvrda direktora Gernota Döllnera da je projekt dobio zeleno svjetlo pokrenula je lavinu reakcija. Ljubitelji marke podijeljeni su – jedni s nestrpljenjem iščekuju novog igrača na tržištu, dok drugi izražavaju duboki skepticizam oko Audijevog smjera. |
Foto: Audi
Vijest da Audi sprema novi sportski automobil odjeknula je automobilskim svijetom, a potvrda direktora Gernota Döllnera da je projekt dobio zeleno svjetlo pokrenula je lavinu reakcija. Ljubitelji marke podijeljeni su – jedni s nestrpljenjem iščekuju novog igrača na tržištu, dok drugi izražavaju duboki skepticizam oko Audijevog smjera.
| Foto: Audi
Riječ je o produkcijskoj verziji koncepta Audi Concept C, potpuno električnog sportskog automobila koji je prvi put predstavljen u rujnu 2025. godine. Döllner je najavio da će se automobil na tržištu pojaviti unutar iduće dvije godine, čime je prekinuo višemjesečna nagađanja da će projekt biti otkazan zbog usporavanja potražnje za električnim vozilima.
| Foto: Audi
Novi model trebao bi postati duhovni nasljednik kultnih modela TT i R8, a u Audiju ga interno nazivaju "TT Moment 2.0", s ciljem da oživi emocionalnu privlačnost brenda.
| Foto: Audi
Automobil će biti baziran na PPE Sport platformi, koju dijeli s nadolazećim električnim Porscheom 718, a iz Audija obećavaju da će zadržati čak 87 posto dizajna viđenog na konceptu, uključujući minimalističku estetiku i povratak fizičkim kontrolama u unutrašnjosti kao odgovor na kritike korisnika.
| Foto: Audi
Iako Audi pozicionira novi model kao vozilo koje će popuniti prazninu između TT-a i R8, mnogi fanovi brzo su zaključili da će cjenovno biti bliži onom drugom. Ističe se kako ovo neće biti pristupačan sportski automobil kakav je TT bio u svojim počecima.
| Foto: Audi
Naime, Audi TT je stekao kultni status kao dizajnerski hrabar i relativno dostupan sportski automobil, čija se cijena kretala od tridesetak tisuća dolara za osnovne modele. S druge strane, R8 je bio punokrvni superautomobil s V10 motorom, Audijev "halo" model koji je cijenom redovito prelazio 150.000 dolara i konkurirao egzotičnim markama.
| Foto: Audi
Upravo zbog te velike razlike, prevladava mišljenje da će se novi električni sportaš smjestiti u puno viši cjenovni rang, a neke procjene govore da će sigurno koštati preko 100 tisuća dolara. Direktor Döllner je u jednom intervjuu izjavio kako će se novi model "pozicionirati točno na sredini između te dvije točke", no to nije umirilo fanove koji strahuju od previsoke cijene.
| Foto: Audi
Skepticizam je dodatno potaknut činjenicom da je partnerski Porsche odgodio svoj električni 718, dijelom zbog europskih zakona o kibernetičkoj sigurnosti, a dijelom zbog slabijeg tržišnog interesa za skupe električne sportske automobile. Stoga se postavlja pitanje zašto u Audiju misle da mogu uspjeti na tržištu za koje se čini da još nije profitabilno.
| Foto: Audi
Dok se raspravlja o električnoj budućnosti, velik dio automobilskih entuzijasta izrazio je nostalgiju za nedavno umirovljenim modelom R8. Mnogi su bez okolišanja zatražili njegov povratak, smatrajući da je Audiju potreban pravi "halo" automobil s moćnim motorom s unutarnjim izgaranjem, jasno pokazujući frustraciju smjerom u kojem se marka kreće.
| Foto: Audi
Zanimljivo je da Audi, prema nekim izvješćima, paralelno radi i na trećoj generaciji R8, koja bi mogla koristiti plug-in hibridni V8 pogonski sklop posuđen od Lamborghinija Temerario.
| Foto: Audi
Ova dvostruka strategija sugerira da njemački proizvođač želi zadržati i tradicionalne kupce. Ipak, i tu se javila sumnja. Kritičari ističu kako je novi Lamborghini, zbog filtera čestica i turbo punjača, iznenađujuće tih, što bi moglo razočarati one koji od superautomobila očekuju dramatičan zvuk.
| Foto: Audi
Na kraju, dok jedni pozdravljaju Audijevu hrabrost i inovativnost, drugi ostaju oprezni. Uspjeh novog električnog sportaša ovisit će o tome hoće li Audi uspjeti isporučiti automobil koji je tehnološki napredan, uzbudljiv za vožnju i, što je najvažnije, sposoban osvojiti srca entuzijasta u vremenu velikih promjena za automobilsku industriju.
| Foto: Audi