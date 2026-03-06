Obavijesti

Galerija

Komentari 2
CONCEPT C IDE U PROIZVODNJU

FOTO Audijev električni sportaš izazvao žestoke reakcije fanova

Audi Concept C je novi električni sportaš njemačke kompanije koji izaziva podijeljene reakcije. Hoće li ovaj nasljednik TT-a i R8 osvojiti srca fanova ili ostati preskup san?
FOTO Audijev električni sportaš izazvao žestoke reakcije fanova
Vijest da Audi sprema novi sportski automobil odjeknula je automobilskim svijetom, a potvrda direktora Gernota Döllnera da je projekt dobio zeleno svjetlo pokrenula je lavinu reakcija. Ljubitelji marke podijeljeni su – jedni s nestrpljenjem iščekuju novog igrača na tržištu, dok drugi izražavaju duboki skepticizam oko Audijevog smjera. | Foto: Audi
1/13
Vijest da Audi sprema novi sportski automobil odjeknula je automobilskim svijetom, a potvrda direktora Gernota Döllnera da je projekt dobio zeleno svjetlo pokrenula je lavinu reakcija. Ljubitelji marke podijeljeni su – jedni s nestrpljenjem iščekuju novog igrača na tržištu, dok drugi izražavaju duboki skepticizam oko Audijevog smjera. | Foto: Audi
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026