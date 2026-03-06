Rockstar najavio neočekivanu suradnju, a fanovi bijesni: 'Sve drugo, samo ne i GTA 6...'

Gaming gigant Rockstar Games, poznat po megapopularnim serijalima kao što su Grand Theft Auto i Red Dead Redemption, ponovno je uzburkao javnost. No, ovoga puta nije riječ o vijestima vezanim za njihov najočekivaniji naslov, GTA VI, već o iznenađujućem partnerstvu koje je izazvalo lavinu podijeljenih reakcija na društvenim mrežama.

Košarka na ulicama Los Santosa

U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, Rockstar Games je otkrio suradnju s tvrtkom 2K, najavljujući da će popularna košarkaška simulacija NBA 2K26 biti dostupna pretplatnicima njihove usluge GTA+. Počevši od 10. ožujka, članovi na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X|S dobit će privremeni pristup cijeloj igri, i to potpuno besplatno. Ova ponuda, koja traje do dvadesetog travnja, prvi je veliki korak u transformaciji GTA+ usluge u širu pretplatničku platformu, po uzoru na servise poput Xbox Game Passa. "U partnerstvu s @NBA2K donosimo svjetsku košarkašku akciju NBA 2K26 u GTA+ biblioteku igara na konzolama na ograničeno vrijeme", stoji u službenoj objavi. Kako bi proslavili ovu suradnju, pretplatnici će u GTA Onlineu dobiti i ekskluzivne tematske nagrade, poput odjeće brenda Broker Prolaps.

Gdje je GTA 6?

Iako je vijest o besplatnoj igri sama po sebi pozitivna, reakcije fanova u komentarima ispod objave oslikavaju potpuno drugačiju sliku. Umjesto oduševljenja, dominantan osjećaj je nestrpljenje i blaga frustracija. Naime, globalna gaming zajednica već godinama s nestrpljenjem iščekuje svaku informaciju o Grand Theft Autu VI, a svaka objava koja se ne tiče tog naslova dočekuje se s dozom razočaranja. Komentari poput "Sve samo ne GTA 6", "Dobili smo NBA Rockstar verziju prije GTA VI" i jednostavno "Gdje je GTA 6?" preplavili su objavu. Jedan korisnik je duhovito primijetio: "Čovječe, upravo sam kupio igru, a već imam GTA+. Prokleti bili", dok su drugi izražavali nevjericu da je suradnja stvarna. Ova reakcija ne čudi s obzirom na to da je Rockstar nedavno potvrdio kako GTA VI, nakon nekoliko odgoda, službeno izlazi devetnaestog studenog 2026. godine. Svaka nova objava stoga se promatra pod povećalom, a zajednica je u stanju visoke pripravnosti, očekujući drugi službeni trailer koji bi, prema glasinama, trebao stići tijekom ljeta.

Ovaj potez Rockstara jasno pokazuje njihovu namjeru da ojačaju vrijednost svoje pretplatničke usluge, no ujedno služi i kao podsjetnik kolika je sjena koju baca Grand Theft Auto VI. Dok tvrtka pokušava diversificirati svoju ponudu, čini se da će za fanove postojati samo jedna vijest koja je uistinu bitna. Do studenog, čini se, svaka druga najava bit će samo usputna stanica na putu za Leonidu.