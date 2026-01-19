Rijetki prizori su vidljivi zbog snažnog udara solarnih vjetrova koji su zahvatili Zemljinu atmosferu
FOTO Aurora borealis obasjala nebo: Pogledajte spektakularne prizore neba iznad Hrvatske
Noćno nebo iznad Europe, uključujući i Hrvatsku, bilo je obasjano spektakularnom aurorom borealis, poznatom i kao polarna svjetlost. Rijetki prizori su vidljivi zbog snažnog udara solarnih vjetrova koji su zahvatili Zemljinu atmosferu.
Kako je izvijestio portal Space.com, uzrok ovog nebeskog fenomena bio je snažan i dugotrajan koronalni izbačaj mase (CME) sa Sunca, klasificiran kao X1.9.
Britanski meteorološki ured ranije je izdao upozorenje na geomagnetsku oluju, a tijekom noći zabilježeni su jaki olujni uvjeti razine G3, dok su pojedini poremećaji lokalno mogli doseći i vrlo jaku razinu G4.
Intenzitet oluje ovisio je o točnom vremenu dolaska CME-a i magnetskoj orijentaciji, što je omogućilo pojavu polarne svjetlosti i na znatno nižim geografskim širinama nego inače.
U prekrasnim prizorima mogu uživati brojni građani diljem Hrvatske, gdje je večeras dovoljno vedro.
