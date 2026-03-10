Dijelovi velikog satelita NASA-e srušit će se večeras na Zemlju

Dijelovi divovskog NASA-inog satelita srušit će se na Zemlju u utorak navečer, upozorava američka svemirska agencija, no ističu kako je šansa da nekoga pogode iznimno mala. Američke Svemirske snage procjenjuju da će letjelica teška oko 600 kilograma ući u Zemljinu atmosferu oko 19:45 sati po lokalnom američkom vremenu.

Prognoza pada i moguće posljedice

Riječ je o jednoj od dviju sondi lansiranih 2012. godine s ciljem istraživanja Van Allenovog radijacijskog pojasa. U predviđanju objavljenom u ponedjeljak, Svemirske snage navele su kako će veći dio letjelice izgorjeti pri ponovnom ulasku u atmosferu, no očekuje se da će neke komponente ipak preživjeti pad. Postoji mala šansa, koju su izračunali na jedan naprama 4200, da bi netko na Zemlji mogao biti ozlijeđen.

"NASA i Svemirske snage nastavit će pratiti ponovni ulazak i ažurirati predviđanja", stoji u priopćenju, uz dodatak kako početni izračuni imaju odstupanje od plus ili minus 24 sata.

Otpad koji pada iz svemira nije neuobičajena pojava. Kako je izvijestio The Guardian, procjenjuje se da je u razdoblju od 40 godina oko pet tisuća i četiristo tona svemirskog otpada preživjelo ulazak u atmosferu i palo na Zemlju. Ipak, izgledi da netko bude pogođen iznimno su niski jer oko 71 posto Zemljine površine prekriveno je vodom.

Koliko je realna opasnost?

Izvješće portala space.com iz 2011. godine navelo je kako je ukupna šansa da bilo tko na svijetu bude ozlijeđen jedan naprama 3200, a za bilo kojeg pojedinca daleko, daleko manja. Mark Matney, znanstvenik iz NASA-inog ureda za orbitalni otpad u Houstonu, objasnio je situaciju.

​- Izgledi da ćete biti pogođeni su jedan naprama nekoliko bilijuna, dakle prilično niski za bilo koju pojedinu osobu - rekao je Matney.

Jedina osoba koju je pogodio svemirski otpad

Jedna osoba koja nije imala toliko sreće bila je Lottie Williams iz Tulse u Oklahomi. Dok je u siječnju 1997. godine šetala parkom, vidjela je iznenadni bljesak na nebu, nakon čega ju je po ramenu udario komad metala od petnaestak centimetara. Mali, pocrnjeli fragment nikada nije službeno identificiran kao svemirski otpad, no NASA je potvrdila da se vrijeme i lokacija podudaraju s ponovnim ulaskom i raspadom drugog stupnja rakete Delta, koja je mjesecima kružila u orbiti. Williams, koja srećom nije ozlijeđena, i dalje je jedina poznata osoba koju je pogodio svemirski otpad proizveden ljudskom rukom.

Priča o Van Allenovim sondama

Svemirske snage u svom su savjetu o padu satelita više usredotočene na njegovo podrijetlo nego na to gdje će točno i kada sletjeti. Riječ je o sondi Van Allen A, koja je sa svojom blizankom, sondom Van Allen B, lansirana s Cape Canaverala na Floridi 30. kolovoza 2012. godine. Njihova misija bila je istraživanje Van Allenovih pojasa, područja nabijenih čestica zarobljenih Zemljinim magnetskim poljem.

Sonde su deaktivirali 2019. godine kada su ostale bez goriva i više se nisu mogle orijentirati prema Suncu kako bi napunile svoje solarne panele. Rane procjene da će ponovno ući u Zemljinu atmosferu 2034. godine pokazale su se netočnima. Druga sonda, Van Allen B, ne očekuje se da će se vratiti na Zemlju prije kraja ovog desetljeća.