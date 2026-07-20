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FOTO Ekstremni SUV: Ovako će izgledati prvi Audi RS Q5?

Piše Autostart,
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FOTO Ekstremni SUV: Ovako će izgledati prvi Audi RS Q5?
Foto: kolesa.ru
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Q5 je predstavljen 2008. godine, dok je sportski SQ5 stigao pet godina poslije. Međutim, ni prva ni druga generacija nikada nisu dobile punokrvnu RS izvedbu. Sada se to mijenja

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Audi je očito odlučio popuniti jednu od posljednjih velikih praznina u svojoj sportskoj ponudi. Špijunske fotografije prototipa snimljenog tijekom testiranja otkrivaju da se priprema prvi RS Q5, najsnažnija i najekstremnija izvedba popularnog premium SUV-a. Iako Audi još nije službeno potvrdio model, detalji na testnom automobilu teško se mogu zamijeniti za obični SQ5. Kako bi novi RS Q5 mogao izgledati kada stigne na cestu sada otkrivaju renderi ruskog portala Kolesa.ru.

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