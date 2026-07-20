NEVJEROJATNO Novu Teslu možete kupiti za samo 200 eura

Tesla je predstavila svoje najnovije vozilo, no ono nema električni pogon, bateriju, upravljački zaslon, pa čak ni pedale. Riječ je o dječjem biciklu guralici namijenjenom mališanima od dvije do pet godina, koji će se prodavati po cijeni od 225 dolara, odnosno oko 200 eura. Narudžbe se otvaraju 31. srpnja, dok bi prve isporuke trebale početi krajem kolovoza.



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