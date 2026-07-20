Obavijesti

Tech

Komentari 0
ZA MALIŠANE

NEVJEROJATNO Novu Teslu možete kupiti za samo 200 eura

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
NEVJEROJATNO Novu Teslu možete kupiti za samo 200 eura
Foto: Tesla
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako Tesla ovaj put nije pokušala izmisliti novu kategoriju prijevoza, guralica je oblikovana u prepoznatljivom minimalističkom stilu američke marke

Admiral

Tesla je predstavila svoje najnovije vozilo, no ono nema električni pogon, bateriju, upravljački zaslon, pa čak ni pedale. Riječ je o dječjem biciklu guralici namijenjenom mališanima od dvije do pet godina, koji će se prodavati po cijeni od 225 dolara, odnosno oko 200 eura. Narudžbe se otvaraju 31. srpnja, dok bi prve isporuke trebale početi krajem kolovoza.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOK IZ SVEMIRA Potvrđena je atmosfera na 'drugoj Zemlji'
OGROMNO OTKRIĆE!

ŠOK IZ SVEMIRA Potvrđena je atmosfera na 'drugoj Zemlji'

Šok u svemiru: prvi put otkrivena atmosfera oko stjenovitog planeta u nastanjivoj zoni! LHS 1140 b sve više miriše na Zemljinog rođaka
EU naredila Googleu: 'Morate otvoriti Android i tražilicu za konkurentske AI asistente!'
EUROPA OKREĆE LEĐA GOOGLEU

EU naredila Googleu: 'Morate otvoriti Android i tražilicu za konkurentske AI asistente!'

EU steže obruč oko Googlea: konkurentski AI asistenti i tražilice dobivaju veći pristup Androidu i podacima pretrage, a Gemini bi mogao dobiti ozbiljnu konkurenciju
Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene
KINESKA BUBA

Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene

Najviše pozornosti ipak je privukao način rada nazvan "Warm Man Mode". GWM ga je predstavio kao funkciju namijenjenu ženama tijekom menstruacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026