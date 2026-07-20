Obavijesti

Tech

Komentari 0
KINESKA BUBA

Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene
Foto: autostart.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najviše pozornosti ipak je privukao način rada nazvan "Warm Man Mode". GWM ga je predstavio kao funkciju namijenjenu ženama tijekom menstruacije

Admiral

Ora Ballet Cat, električni automobil kineskog koncerna Great Wall Motor, dobio je prvo veće tehničko osvježenje od predstavljanja 2022. godine. Dizajn se gotovo nije promijenio, pa automobil i dalje izrazito podsjeća na klasičnu Volkswagen Bubu, ali ispod retro oblikovane karoserije sada se nalazi snažniji električni motor.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOK IZ SVEMIRA Potvrđena je atmosfera na 'drugoj Zemlji'
OGROMNO OTKRIĆE!

ŠOK IZ SVEMIRA Potvrđena je atmosfera na 'drugoj Zemlji'

Šok u svemiru: prvi put otkrivena atmosfera oko stjenovitog planeta u nastanjivoj zoni! LHS 1140 b sve više miriše na Zemljinog rođaka
NEVJEROJATNO Novu Teslu možete kupiti za samo 200 eura
ZA MALIŠANE

NEVJEROJATNO Novu Teslu možete kupiti za samo 200 eura

Iako Tesla ovaj put nije pokušala izmisliti novu kategoriju prijevoza, guralica je oblikovana u prepoznatljivom minimalističkom stilu američke marke
EU naredila Googleu: 'Morate otvoriti Android i tražilicu za konkurentske AI asistente!'
EUROPA OKREĆE LEĐA GOOGLEU

EU naredila Googleu: 'Morate otvoriti Android i tražilicu za konkurentske AI asistente!'

EU steže obruč oko Googlea: konkurentski AI asistenti i tražilice dobivaju veći pristup Androidu i podacima pretrage, a Gemini bi mogao dobiti ozbiljnu konkurenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026