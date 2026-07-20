Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene

Ora Ballet Cat, električni automobil kineskog koncerna Great Wall Motor, dobio je prvo veće tehničko osvježenje od predstavljanja 2022. godine. Dizajn se gotovo nije promijenio, pa automobil i dalje izrazito podsjeća na klasičnu Volkswagen Bubu, ali ispod retro oblikovane karoserije sada se nalazi snažniji električni motor.



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