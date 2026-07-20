Najviše pozornosti ipak je privukao način rada nazvan "Warm Man Mode". GWM ga je predstavio kao funkciju namijenjenu ženama tijekom menstruacije
KINESKA BUBA
Besramna kineska kopija Bube ima poseban način rada za žene
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Ora Ballet Cat, električni automobil kineskog koncerna Great Wall Motor, dobio je prvo veće tehničko osvježenje od predstavljanja 2022. godine. Dizajn se gotovo nije promijenio, pa automobil i dalje izrazito podsjeća na klasičnu Volkswagen Bubu, ali ispod retro oblikovane karoserije sada se nalazi snažniji električni motor.
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