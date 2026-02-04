Zombi ostaci covida love u čoporima i ubijaju ključne stanice našeg imuniteta!

Čak i nakon što imunosni sustav uništi virus SARS-CoV-2, bitka za tijelo nije gotova. Najnovija istraživanja pokazuju da ostaci uništenog virusa, njegovi proteinski fragmenti, ne nestaju bezopasno, već se pretvaraju u neku vrstu "zombi" ubojica koji love u čoporima i sustavno uništavaju ključne stanice našeg imuniteta. Ovo otkriće, koje je vodio međunarodni tim s gotovo tri tuceta znanstvenika sa Sveučilišta u Kaliforniji (UCLA), nudi dugo traženo objašnjenje za neke od najvećih misterija pandemije, od teških oblika bolesti do iscrpljujućih simptoma dugog covida, piše Science Alert.

Novi mehanizam napada

Ono što ovaj mehanizam čini posebno podmuklim jest način na koji fragmenti biraju svoje mete. Za razliku od aktivnog virusa koji cilja specifične receptore na stanicama, ovi ostaci love isključivo na temelju geometrije, odnosno oblika stanice.

Njihova meta su stanice koje na svojoj površini imaju šiljke, pipke ili druge izbočine, stvarajući specifičnu zakrivljenost membrane. Jednom kada se nakupe na takvoj površini, fragmenti djeluju zajedno i doslovno buše rupe u staničnoj membrani, što dovodi do njezine smrti.

Na udaru su se našle upravo one stanice koje su prve na crti obrane od virusa. Jedna od glavnih meta su dendritičke stanice, svojevrsni "stražari" imunosnog sustava čiji je posao rano prepoznavanje uljeza i slanje signala za uzbunu ostatku tijela. Druga meta su T-stanice (CD4+ i CD8+), ključni "ubojice" zaduženi za uništavanje već zaraženih stanica.

​- Fragmenti ubijaju upravo one važne vrste imunosnih stanica koje stradavaju u teškim slučajevima covida-19 - pojasnio je Gerard Wong, profesor bioinženjerstva na UCLA-i i jedan od voditelja studije.

​- Liječnici zapravo mjere broj tih specifičnih T-stanica kako bi utvrdili koliko je bolest teška. Pacijenti s teškim slučajevima imat će niske brojeve; pacijenti koji se oporave imat će visoke brojeve - dodao je.

Ovaj selektivni napad objašnjava paradoks primijećen kod teških oblika bolesti: iako se virus širi tijelom, upravo stanice potrebne za koordinaciju učinkovitog odgovora jednostavno nestaju iz cirkulacije, ostavljajući tijelo bez ključne obrane.

Objašnjenje za dugi covid i misterij omikrona

Otkriće nudi i jedno od najuvjerljivijih molekularnih objašnjenja za dugi covid, stanje koje pogađa milijune ljudi diljem svijeta. Budući da ovi "zombi" fragmenti mogu dugo opstati u tijelu, oni predstavljaju stalan izvor tinjajuće, kronične upale.

Smatra se da je upravo ta upala ključni pokretač simptoma poput umora, "moždane magle" i bolova u zglobovima. Mehanizam djelovanja fragmenata zapanjujuće je sličan procesima u autoimunim bolestima poput lupusa ili reumatoidnog artritisa, što bi moglo objasniti zašto neki simptomi covida nalikuju tim stanjima.

Istraživanje je rasvijetlilo i zagonetku varijante omikron.

Iako je bila izrazito zarazna, uglavnom je uzrokovala blaže simptome. Znanstvenici su otkrili da se protein šiljka omikrona raspada na drugačije fragmente koji su znatno manje učinkoviti u uništavanju imunosnih stanica.

​- Otkrili smo da su dijelovi šiljka omikrona bili daleko manje sposobni ubiti ove važne imunosne stanice, što sugerira da imunosni sustav pacijenta neće biti toliko iscrpljen - rekao je Yue Zhang, bioinženjer sa Sveučilišta Westlake u Kini i prvi autor studije.

'Virusni zagrobni život'

Znanstvenici ovaj fenomen nazivaju "virusnim zagrobnim životom". Iako su fragmenti tehnički "mrtvi" jer se ne mogu replicirati, oni ostaju biološki aktivni. Štoviše, oni se mogu povezivati s dvolančanom RNA (dsRNA), molekulom koja je česta tijekom virusnih infekcija i koju imunosni sustav prepoznaje kao znak opasnosti.

Zajedno tvore stabilne, nanocikristalne komplekse koji djeluju kao "super-stimulatori", izazivajući pretjeranu upalnu reakciju.

Ovi kompleksi mogu cirkulirati tijelom i aktivirati zdrave stanice koje nikada nisu ni bile zaražene virusom, što objašnjava kako covid-19 uzrokuje štetu na organima koji nisu primarna meta infekcije, poput srca i krvnih žila.

Znanstvenici su pokazali da izlaganje zdravih stanica sićušnom djeliću (manje od 0,3 posto) ovih virusnih fragmenata može pokrenuti gensku aktivnost gotovo identičnu onoj kod potpune infekcije živim virusom.

To znači da ostaci virusa imaju moć rekreirati potpis bolesti dugo nakon što je sama infekcija prošla, otvarajući potpuno novi spektar mogućnosti za razumijevanje i liječenje posljedica covida-19.

