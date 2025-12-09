Nedeljković je rođen u ožujku 1969. godine u Kruševcu. U BMW-u je od 1993. godine, član Uprave je od 2019. godine.
BREMWE! Srbin iz Kruševca stiže na čelo njemačkog auto giganta
BMW je dobio novog šefa! Kako je ovog utorka potvrdio Nadzorni odbor, na čelo njemačke kompanije uskoro dolazi Srbin Milan Nedeljković. On je do sad bio šef proizvodnje u BMW-u, dužnost šefa Uprave trebao bi preuzeti u svibnju 2026. godine, izvijestio je DW.
Šef Nadzornog odbora BMW-a, Nikolas Peter, pohvalio je Nedeljkovića zbog njegovih "strateških predviđanja“, sposobnosti da progura svoje ideje, načina poslovnog razmišljanja...
DW piše i kako pohvale na račun novog čelnika giganta stižu i od radnika...
- On uživa visok stupanj povjerenja među radnicima BMW-a. Želimo s njim nastaviti dugu tradiciju partnerskog odnosa između radničkog savjeta i čela kompanije - poručuju iz radničkog sindikata.
Nedeljković je rođen u ožujku 1969. godine u Kruševcu. Studirao je strojarstvo u SAD-u i u Njemačkoj, od 2004. godine ima doktorat. U BMW-u je od 1993. godine, tijekom karijere vodio je tvornice u Leipzigu i Münchenu, član Uprave je od 2019. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+