Obavijesti

Tech

Komentari 21
BMW IMA NOVOG ŠEFA

BREMWE! Srbin iz Kruševca stiže na čelo njemačkog auto giganta

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
BREMWE! Srbin iz Kruševca stiže na čelo njemačkog auto giganta
Foto: Sven Hoppe/DPA, Jan Woitas/DPA, Canva

Nedeljković je rođen u ožujku 1969. godine u Kruševcu. U BMW-u je od 1993. godine, član Uprave je od 2019. godine.

BMW je dobio novog šefa! Kako je ovog utorka potvrdio Nadzorni odbor, na čelo njemačke kompanije uskoro dolazi Srbin Milan Nedeljković. On je do sad bio šef proizvodnje u BMW-u, dužnost šefa Uprave trebao bi preuzeti u svibnju 2026. godine, izvijestio je DW.

20 years of the BMW plant in Leipzig
Foto: Jan Woitas/DPA

Šef Nadzornog odbora BMW-a, Nikolas Peter, pohvalio je Nedeljkovića zbog njegovih "strateških predviđanja“, sposobnosti da progura svoje ideje,  načina poslovnog razmišljanja...

AUTO GALERIJA FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju
FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju

DW piše i kako pohvale na račun novog čelnika giganta stižu i od radnika...

Start of production of the all-electric BMW i5
Foto: Sven Hoppe/DPA

- On uživa visok stupanj povjerenja među radnicima BMW-a. Želimo s njim nastaviti dugu tradiciju partnerskog odnosa između radničkog savjeta i čela kompanije - poručuju iz radničkog sindikata.

AUTO GALERIJA FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?
FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?

Nedeljković je rođen u ožujku 1969. godine u Kruševcu. Studirao je strojarstvo u SAD-u i u Njemačkoj, od 2004. godine ima doktorat. U BMW-u je od 1993. godine, tijekom karijere vodio je tvornice u Leipzigu i Münchenu, član Uprave je od 2019. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Novom metodom izliječili su najagresivniji rak: 'Ovo je prije bila znanstvena fantastika!'
SJAJNI REZULTATI

Novom metodom izliječili su najagresivniji rak: 'Ovo je prije bila znanstvena fantastika!'

ČUDO ZNANOSTI DNK terapija preokreće neizlječiv rak! 16-godišnja Alyssa sad je zdrava, želi postati znanstvenica
TopGear odabrao aute godine: Ferrari i Dacia na istom popisu!
POGLEDAJTE IH SVE

TopGear odabrao aute godine: Ferrari i Dacia na istom popisu!

TopGear je objavio svoje TopGear.com Awards za 2026. i proglasio “najbolje od najboljih” u zadnjih godinu dana. Na listi su sve, od ultra skupih hiperautomobila do simpatičnih malih električnih gradskih auta. Ima tu i neočekivanih pobjednika, poput Dacije koja ponosno priznaje da joj je auto “kocka na četiri kotača”. U nastavku donosimo najzanimljivije dobitnike koje je TopGear izdvojio kao aute godine.
U Windowse 11 stiže nova velika nadogradnja, ovo su sve novosti
NIZ NOVITETA

U Windowse 11 stiže nova velika nadogradnja, ovo su sve novosti

Ovaj potez slijedi Microsoftovu strategiju za 2025. godinu, koju su proglasili "godinom osvježenja Windows 11 računala", s ciljem da korisnicima pruže pametniji, brži i intuitivniji operativni sustav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025