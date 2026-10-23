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FOTO Kakav stroj: Testirali smo kineski Zeekr 7X sa 646 'konja'

Ima 646 KS, ubrzava do 100 km/h za samo 3,8 sekundi, nudi izvanrednu udobnost i kvalitetu izrade, a pritom troši iznenađujuće malo energije. No najviše nas je oduševilo punjenje ovog moćnog kineskog stroja
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FOTO Kakav stroj: Testirali smo kineski Zeekr 7X sa 646 'konja'
Zeekr 7X Privilege AWD pokazuje koliko su kineski električni automobili napredovali. Ovaj luksuzni SUV spaja snažan električni pogon, bogatu opremu i tehnologiju koja ga svrstava uz bok etabliranim europskim premium modelima. | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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Zeekr 7X Privilege AWD pokazuje koliko su kineski električni automobili napredovali. Ovaj luksuzni SUV spaja snažan električni pogon, bogatu opremu i tehnologiju koja ga svrstava uz bok etabliranim europskim premium modelima. | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Komentari 3

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