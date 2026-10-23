FOTO Kakav stroj: Testirali smo kineski Zeekr 7X sa 646 'konja'

Ima 646 KS, ubrzava do 100 km/h za samo 3,8 sekundi, nudi izvanrednu udobnost i kvalitetu izrade, a pritom troši iznenađujuće malo energije. No najviše nas je oduševilo punjenje ovog moćnog kineskog stroja
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Zeekr 7X Privilege AWD pokazuje koliko su kineski električni automobili napredovali. Ovaj luksuzni SUV spaja snažan električni pogon, bogatu opremu i tehnologiju koja ga svrstava uz bok etabliranim europskim premium modelima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Zeekr 7X Privilege AWD pokazuje koliko su kineski električni automobili napredovali. Ovaj luksuzni SUV spaja snažan električni pogon, bogatu opremu i tehnologiju koja ga svrstava uz bok etabliranim europskim premium modelima. |
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Zeekr 7X Privilege AWD pokazuje koliko su kineski električni automobili napredovali. Ovaj luksuzni SUV spaja snažan električni pogon, bogatu opremu i tehnologiju koja ga svrstava uz bok etabliranim europskim premium modelima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Dizajn je elegantan i suzdržan, s glatkim linijama, uskim prednjim svjetlima i velikom svjetlosnom trakom na stražnjem dijelu. Testirani primjerak dodatno se ističe sivom metalik bojom, crnim krovom, 21-inčnim naplatcima i narančastim kočničkim čeljustima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Unutrašnjost ostavlja dojam luksuza zahvaljujući kvalitetnim materijalima, preciznoj završnoj obradi i udobnim sjedalima presvučenima Nappa kožom. Prednja sjedala imaju grijanje, ventilaciju i masažu, dok panoramski krov kabinu čini još prozračnijom.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Digitalna instrumentna ploča dijagonale 13 inča i središnji zaslon od 16 inča dominiraju kokpitom. Sustav je brz i pregledan, no velik broj funkcija skriven je u izbornicima, zbog čega bi nekoliko dodatnih fizičkih tipki olakšalo svakodnevno korištenje.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Jedna od neobičnijih značajki su električno pokretana vrata koja se otvaraju pritiskom na tipku. Kamere i senzori nadziru prepreke, ali na uskim parkiralištima ipak treba biti oprezan i ne oslanjati se potpuno na elektroniku.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Na stražnjim sjedalima ima obilje prostora za noge, a putnici mogu uživati i u električnom podešavanju naslona. Prtljažnik prima 539 litara, odnosno 1776 litara sa spuštenim stražnjim sjedalima, dok se sprijeda nalazi dodatni prostor od 42 litre.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Dva elektromotora razvijaju ukupno 646 KS i 710 Nm okretnog momenta, što ovom SUV-u omogućuje ubrzanje do 100 km/h za samo 3,8 sekundi. Unatoč takvim performansama, Zeekr je prvenstveno usmjeren na udobnost, a zračni ovjes uspješno ublažava većinu neravnina.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Potrošnja je ugodno iznenađenje za automobil ove veličine i snage. Na testu je prosječno iznosila 18,8 kWh na 100 kilometara, što je manje od deklariranih 19,9 kWh, a baterija neto kapaciteta 97 kWh omogućuje oko 510 kilometara dosega u testnim uvjetima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Najveći adut automobila ipak je brzina punjenja. Na punionici snage 400 kW zabilježili smo maksimalnu snagu od 356,2 kW, a u jednom mjerenju baterija je od 21 do 84 posto napunjena za samo 14 minuta i 39 sekundi.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Testirani Zeekr 7X Privilege AWD stoji 68.590 eura s dodatnom opremom, dok osnovna cijena te izvedbe iznosi 63.990 eura. Nije riječ o jeftinom automobilu, ali kombinacijom snage, luksuza, učinkovitosti i iznimno brzog punjenja ozbiljno konkurira znatno skupljim europskim električnim SUV-ovima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata