FOTO Kralj jedrenjaka u Istri: Cijena noćenja? 6500 eura! Zavirite što grdosija sve nudi...

Brod je fascinantan. Nestvarno je vidjeti toliko plovilo ispred tako male luke, a u isto vrijeme je prizor totalno privlačan i smirujuć, ispričao nam je čitatelj koji je u Istri snimio najveći jedrenjak na svijetu. Orient Express Corinthian prvi je brod nove pomorske divizije kompanije Orient Express. Riječ je o luksuznom jedrenjaku koji je projektiran i izgrađen u Francuskoj, u brodogradilištu Chantiers de l'Atlantique u Saint-Nazaireu.

Foto: Čitatelj 24sata

Projekt predstavlja širenje brenda Orient Express izvan željezničkog prometa i nastavak njegove strategije razvoja luksuznih putovanja. Brod je prvi put predstavljen javnosti nakon višegodišnjeg razvoja, a službeno je imenovan u travnju 2026. godine u Saint-Nazaireu.

Corinthian je dug 220 metara i širok oko 25 metara. Na četiri palube nalazi se 54 apartmana, a brod može primiti do 110 gostiju. O njima brine oko 170 članova posade.

Za razliku od velikih kruzera, koji su projektirani za nekoliko tisuća putnika, Corinthian je napravljen s naglaskom na manji broj gostiju i veći prostor po putniku. Brod je zamišljen kao kombinacija karakteristika privatne jahte i većeg putničkog broda.

Razvoj Corinthiana trajao je približno deset godina. Projekt je razvijan u suradnji Orient Expressa i brodogradilišta Chantiers de l'Atlantique, a u izradi interijera i pojedinih dijelova broda sudjelovao je velik broj specijaliziranih francuskih radionica i obrtnika.

Jedan od glavnih zahtjeva bio je razviti brod koji će, unatoč dimenzijama, moći koristiti jedra kao važan dio pogonskog sustava.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog toga je Corinthian opremljen s tri kruta jedra, poznata kao SolidSail. Njihova ukupna površina iznosi približno 4500 četvornih metara. Jedra nisu izrađena od tradicionalnog platna, nego od čvrstih kompozitnih elemenata ojačanih karbonskim vlaknima i staklom.

Takav sustav omogućuje automatsko upravljanje jedrima i prilagođavanje njihovog položaja uvjetima na moru. Jarboli se mogu naginjati, što olakšava prolazak ispod određenih infrastruktura i smanjuje ukupnu visinu broda kada je to potrebno.

Prema podacima Orient Expressa, Corinthian pri povoljnim uvjetima može postići brzinu od 17 čvorova koristeći isključivo snagu vjetra. Jedra pritom nisu jedini izvor pogona. Brod ima i konvencionalni pogonski sustav koji omogućuje plovidbu kada uvjeti nisu pogodni za korištenje jedara.

Interijer broda osmislio je francuski arhitekt Maxime d'Angeac, kreativni direktor Orient Expressa. Pri projektiranju se koristila estetika povezana s poviješću Orient Expressa, osobito elementi Art Decoa i dizajna iz razdoblja između dva svjetska rata.

Ideja nije bila kopirati interijer vlaka, nego njegove prepoznatljive elemente prilagoditi pomorskom prostoru. U brodu se zato pojavljuju drvo, mramor, metalni detalji, staklo i tekstil, dok su javni prostori projektirani kao zasebne cjeline. Veliku ulogu imaju i pogledi prema moru. Apartmani imaju velike prozore, a najveći dio zajedničkih prostora otvoren je prema vanjskom prostoru.

Foto: Čitatelj 24sata

Ukupno 54 apartmana razlikuju se po veličini. Najveći imaju više od 200 četvornih metara, uključujući velike privatne terase. Brod je zbog relativno malog broja putnika podijeljen u niz manjih javnih prostora. Među njima su restorani, barovi, knjižnica, kino, kazalište, spa centar, teretana i prostori namijenjeni vodenim aktivnostima.

Odabir jedrenja kao jednog od glavnih elemenata projekta povezan je s pokušajem smanjenja potrošnje goriva tijekom plovidbe i razvoja drugačijeg koncepta luksuznog broda.

Projektanti su zbog toga morali riješiti niz tehničkih problema. Tri jedra stvaraju velike sile na konstrukciju broda, a njihova veličina zahtijevala je razvoj novih sustava za upravljanje i stabilizaciju.

Istodobno je bilo potrebno zadržati dovoljno prostora za putnike i sadržaje, ali i osigurati da brod ostane stabilan u različitim uvjetima plovidbe. Brod je opremljen i nizom drugih tehnoloških rješenja koja su dio njegova sustava upravljanja energijom i pogonom. Corinthian je pritom projektiran tako da može ploviti i bez korištenja jedara. To omogućuje održavanje itinerara neovisno o vremenskim uvjetima.

Jedna od osnovnih razlika u odnosu na velike kruzere je broj putnika. Na 220 metara dugom brodu predviđeno je samo 110 gostiju. Za usporedbu, najveći današnji kruzeri mogu primiti više tisuća putnika.

Takav omjer posljedica je poslovnog modela koji se temelji na luksuznim putovanjima s manjim brojem gostiju. Corinthian nije zamišljen kao brod na kojem će se istodobno izmjenjivati veliki broj putnika, nego kao plovilo koje nudi duži boravak i više prostora po osobi.

Iako ima dimenzije velikog putničkog broda, po broju gostiju bliži je konceptu velike privatne jahte. Corinthian je prvi dio šireg plana kompanije da razvije Orient Express kao brend koji neće biti vezan samo uz željeznicu. Uz luksuzne vlakove i brodove, kompanija razvija i hotelske projekte.

U slučaju Corinthiana, cilj je prenijeti koncept sporog i luksuznog putovanja na more. Umjesto da je brod samo sredstvo prijevoza između luka, velik dio iskustva zamišljen je unutar samog broda.

Zbog toga su javni prostori projektirani kao važan dio cijelog koncepta. Restorani, knjižnica, kino, kazalište i spa nisu dodaci velikom kruzeru, nego dio osnovne ideje prema kojoj bi putovanje trebalo biti jednako važno kao i destinacija. Orient Express Corinthian počeo je komercijalnu plovidbu u svibnju 2026. godine. Prva sezona predviđena je uglavnom za Mediteran i Jadran, nakon čega je planirano plovljenje prema Karibima tijekom zimske sezone.

Među destinacijama na njegovim itinerarima nalaze se različite luke na Jadranu, u Grčkoj, Italiji i Francuskoj. Jedno od prvih putovanja uključivalo je rutu koja povezuje Rovinj, Brijune i Trst, čime je brod već u prvoj sezoni stigao i u područje sjevernog Jadrana.

Foto: Čitatelj 24sata

Cijene putovanja pozicioniraju Corinthian u najviši segment tržišta luksuznih krstarenja. Primjerice, pojedini četveronoćni itinerari oglašavaju se po cijeni od oko 26 tisuća eura po apartmanu, ovisno o ruti i vrsti smještaja.

Corinthian neće ostati jedini brod u floti Orient Expressa. Kompanija razvija i drugi jedrenjak, Orient Express Olympian, koji bi prema trenutačnim planovima trebao biti dovršen 2027. godine.

Time se planira stvaranje zasebne flote luksuznih jedrenjaka koji bi trebali ploviti različitim svjetskim regijama. Corinthian je tako zamišljen kao prvi korak u pomorskom dijelu poslovanja Orient Expressa. Njegova posebnost nije samo u dimenzijama, nego u pokušaju da se veliki putnički brod projektira oko relativno malog broja gostiju i sustava jedara koji mu omogućuje korištenje energije vjetra tijekom plovidbe.

U konačnici, riječ je o projektu koji spaja tradicionalnu ideju jedrenja s tehnologijom suvremenog putničkog broda. Istodobno nastoji zadržati vizualni identitet Orient Expressa i njegovu ideju putovanja kao samostalnog iskustva. Corinthian je time postao prvi brod kojim je Orient Express svoju više od stoljeća dugu priču o luksuznom putovanju prenio sa željezničkih tračnica na otvoreno more.