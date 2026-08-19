FOTO Mercedes je upravo otkrio novu C-klasu, ovo su svi noviteti

Novi Mercedes C-klasa donosi značajne promjene u dizajnu i tehnologiji, uključujući unaprijeđeni MBUX sustav i nove motorizacije, dok će cijene za Hrvatsku biti objavljene uskoro.
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Mercedes je nakon pet godina temeljito osvježio aktualnu C-klasu generacije W206, a redizajn donosi dovoljno velike promjene da automobil izvana djeluje osjetno modernije.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Mercedes je nakon pet godina temeljito osvježio aktualnu C-klasu generacije W206, a redizajn donosi dovoljno velike promjene da automobil izvana djeluje osjetno modernije. |
Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Mercedes je nakon pet godina temeljito osvježio aktualnu C-klasu generacije W206, a redizajn donosi dovoljno velike promjene da automobil izvana djeluje osjetno modernije.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Najveće promjene vidljive su sprijeda, gdje sada dominira veća i uspravnija maska hladnjaka s integriranom LED rasvjetom, čime se C-klasa izgledom približila većoj E-klasi i S-klasi.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Nova dnevna svjetla koriste prepoznatljiv motiv dvostruke Mercedesove zvijezde, a ovisno o tržištu i paketu opreme može biti osvijetljen i veliki znak marke u središtu maske.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Motiv zvijezde pojavljuje se i u stražnjim svjetlima limuzine, dok svjetla u pragovima pri otvaranju vrata mogu projicirati animirani uzorak na tlo.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
U unutrašnjosti su zadržani digitalni instrumenti od 12,3 inča i okomiti središnji zaslon od 11,9 inča, ali Mercedes je ugradio novi upravljač i znatno unaprijedio elektroniku.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Osvježena C-klasa dobiva i nove boje karoserije, redizajnirane naplatke promjera od 17 do 19 inča te novi paket AMG Line Plus za kupce koji žele sportskiji izgled.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Nova generacija sustava MBUX temelji se na Mercedesovu operativnom sustavu MB.OS, dok virtualni asistent koristi tehnologije ChatGPT-a, Microsoft Binga i Google Geminija.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Ponuda motora uključuje benzinske i dizelske izvedbe s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom, a benzinski modeli razvijaju od 177 do 258 KS, dok dizelaši nude 163 ili 200 KS.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Na vrhu ponude nalazi se plug-in hibridni C 400 e 4MATIC sa 395 KS i 650 Nm, čija baterija omogućuje do 100 kilometara električnog dosega prema WLTP-u.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Mercedes je doradio i zvučnu izolaciju, aerodinamiku, ovjes te sustave pomoći vozaču, a njemačka cijena osnovne limuzine C 200 počinje od 48.844 eura, dok cijene za Hrvatsku još nisu objavljene.
| Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Foto Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing