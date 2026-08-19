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FOTO Mercedes je upravo otkrio novu C-klasu, ovo su svi noviteti

Novi Mercedes C-klasa donosi značajne promjene u dizajnu i tehnologiji, uključujući unaprijeđeni MBUX sustav i nove motorizacije, dok će cijene za Hrvatsku biti objavljene uskoro.
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Vertraute Stärke auf einem neuen Niveau: Die neue Mercedes-Benz C Klasse bleibt sich treu – und wächst über sich hinaus The new Mercedes-Benz C-Class: Refined strength. Trusted continuity.
Mercedes je nakon pet godina temeljito osvježio aktualnu C-klasu generacije W206, a redizajn donosi dovoljno velike promjene da automobil izvana djeluje osjetno modernije. | Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
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Mercedes je nakon pet godina temeljito osvježio aktualnu C-klasu generacije W206, a redizajn donosi dovoljno velike promjene da automobil izvana djeluje osjetno modernije. | Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
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