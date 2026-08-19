Xiaomiju prihodi na 13,95 mlrd. eura, velik rast od automobila

Xiaomi je u drugom tromjesečju 2026. ostvario prihod od oko 13,95 milijardi eura, što je 9,9 posto više nego u prethodnom kvartalu. Prilagođena neto dobit iznosila je oko 794 milijuna eura, uz kvartalni rast od 2,4 posto. Kompanija navodi da je poslovala u uvjetima viših cijena ključnih komponenti, uključujući memoriju, te pojačane konkurencije.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, međutim, ukupni prihod bio je oko šest posto niži. Xiaomi je u drugom tromjesečju 2025. ostvario 116 milijardi juana prihoda, dok je prilagođena neto dobit tada iznosila 10,8 milijardi juana, pa je na godišnjoj razini pala za oko 43 posto. Bruto profitna marža grupe u ovogodišnjem drugom kvartalu iznosila je 19,8 posto.

Najveći dio poslovanja i dalje čine pametni telefoni i AIoT proizvodi. Taj je segment ostvario oko 10,76 milijardi eura prihoda, od čega se oko 5,39 milijardi eura odnosilo na pametne telefone. Xiaomi je tijekom tromjesečja isporučio 31,2 milijuna pametnih telefona, a prema podacima Omdije kompanija je po globalnim isporukama među tri najveća proizvođača već 24 uzastopna tromjesečja.

Prosječna prodajna cijena Xiaomi pametnih telefona porasla je 25,9 posto na godišnjoj razini i dosegnula oko 173 eura. Na kineskom tržištu uređaji s maloprodajnom cijenom od približno 384 eura naviše činili su 32,1 posto prodanih Xiaomi telefona, navodi kompanija.

Poslovanje s IoT uređajima i lifestyle proizvodima donijelo je oko 4,01 milijardu eura prihoda, dok su internetske usluge ostvarile približno 1,15 milijardi eura. Krajem lipnja na Xiaomijevu AIoT platformu bilo je povezano više od 1,16 milijardi uređaja, ne računajući pametne telefone i tablete.

Više od 104.000 isporučenih električnih vozila

Segment električnih vozila, umjetne inteligencije i drugih novih poslovanja ostvario je oko 3,19 milijardi eura prihoda, 17,1 posto više nego godinu ranije. Samo od prodaje električnih vozila Xiaomi je ostvario približno 3,06 milijardi eura.

U drugom tromjesečju isporučeno je 104.199 Xiaomi električnih vozila, 28,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Kompanija je u srpnju proširila ponudu predstavljanjem SUV serije SkyNomad s produženim dosegom, nakon modela SU7 i YU7.

Xiaomi je istodobno nastavio povećavati ulaganja u istraživanje i razvoj. Troškovi R&D-a u drugom tromjesečju iznosili su oko 1,18 milijardi eura, 18,9 posto više nego godinu ranije, dok su u prvoj polovici 2026. dosegnuli približno 2,33 milijarde eura. Ulaganja su usmjerena, među ostalim, na umjetnu inteligenciju, operativni sustav i robotiku.