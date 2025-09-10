11 VELIČANSTVENIH FOTO Novi Clio, GLC, budućnost Škode i VW-a. Ovo su najvažniji auti sa salona u Münchenu

Donosimo pregled najvažnijih noviteta s IAA Mobility 2025 u Münchenu, sajma koji je ove godine potvrdio električni zaokret autoindustrije. Najveći proizvođači iskoristili su pozornicu za predstavljanje svojih aduta - od konceptnih studija do serijskih modela koji uskoro stižu na ceste. Među premijerama posebno su odjeknuli električni SUV-ovi, futuristički kompakti i sportski modeli koji ruše granice performansi. Sajam je pokazao da europske marke i dalje vjeruju u automobile snažnog karaktera, bilo da se radi o Volkswagenu, Škodi, Hyundaiju ili Renaultu. U nastavku donosimo pregled modela koji su obilježili ovogodišnji IAA i koji će oblikovati automobilsku scenu sljedećih godina.