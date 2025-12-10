FOTO Opel Astra s novim licem: Oštriji dizajn, ali i više dosega

Nova Opel Astra stiže u 2026. s potpuno osvježenim dizajnom, novim tehnološkim rješenjima i naglašenom održivošću u svakom detalju. Uz osvijetljeni Opel Blitz, napredna Intelli-Lux HD svjetla i električnu verziju dometa do 454 km, kompaktni bestseller ulazi u novo razvojno poglavlje.
Nova Opel Astra donosi oštriji i tehnološki napredniji dizajn s dorađenim Opel Vizor prednjim dijelom, koji prvi put uključuje stalno osvijetljeni Opel Blitz emblem kao središnji vizualni naglasak vozila.
Nova Opel Astra donosi oštriji i tehnološki napredniji dizajn s dorađenim Opel Vizor prednjim dijelom, koji prvi put uključuje stalno osvijetljeni Opel Blitz emblem kao središnji vizualni naglasak vozila.
Najnovija generacija Intelli-Lux HD adaptivnih svjetala, s više od 50.000 individualno upravljanih elemenata, osigurava maksimalnu vidljivost bez zasljepljivanja drugih sudionika u prometu, čak i u najzahtjevnijim uvjetima vožnje.
Digitalno prilagodljiv svjetlosni snop automatski proširuje vidno polje u zavojima te smanjuje odsjaj s mokre ceste u kišnim i maglovitim situacijama, unapređujući sigurnost i udobnost u noćnoj vožnji.
U unutrašnjosti je naglasak na udobnosti i ergonomiji zahvaljujući serijskim Intelli-Seats sjedalima s posebno oblikovanom udubinom koja smanjuje pritisak na kralježnicu i osigurava opušteno sjedenje i na dugim putovanjima.
Opcijska AGR-certificirana sjedala izrađena od recikliranog ReNewKnit™ materijala nude napredne funkcije poput grijanja, masaže i memorije, dodatno podižući premium dojam kabine.
Nova Astra Electric sada postiže do 454 kilometra dosega po WLTP-u te nudi funkciju V2L (Vehicle-to-Load) koja omogućuje napajanje vanjskih uređaja, primjerice e-bicikala, iz baterije vozila.
Opel naglašava svoju filozofiju „Greenovation“ primjenom 100 % recikliranih tkanina i održivih materijala u interijeru, čime se smanjuje ekološki otisak bez kompromisa u kvaliteti i izdržljivosti.
Uz novi dizajn kotača, opcijski crni krov i svjetsku premijeru u siječnju 2026. na Brussels Motor Showu, Astra ulazi u novu eru kao jedan od tehnološki najnaprednijih modela u kompaktnoj klasi.
