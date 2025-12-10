Obavijesti

FOTO Opel Astra s novim licem: Oštriji dizajn, ali i više dosega

Nova Opel Astra stiže u 2026. s potpuno osvježenim dizajnom, novim tehnološkim rješenjima i naglašenom održivošću u svakom detalju. Uz osvijetljeni Opel Blitz, napredna Intelli-Lux HD svjetla i električnu verziju dometa do 454 km, kompaktni bestseller ulazi u novo razvojno poglavlje.
Nova Opel Astra donosi oštriji i tehnološki napredniji dizajn s dorađenim Opel Vizor prednjim dijelom, koji prvi put uključuje stalno osvijetljeni Opel Blitz emblem kao središnji vizualni naglasak vozila. | Foto: Opel
