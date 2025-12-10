Stigao je PlayStation pregled godine: Pogledajte koje ste igre najviše igrali tijekom 2025.

PlayStation je i ove godine pokrenuo svoj 2025 Wrap Up, interaktivni pregled vaše gaming godine. Kroz kratko sučelje možete vidjeti koje ste igre najviše igrali, kojim žanrovima ste “zapeli”, koliko ste sati potrošili u single playeru, a koliko u multiplayeru, koliko ste trofeja skupili i kakav vam je osobni PlayStation Plus “playlist” za 2025.

Wrap Up je aktivan od 9. prosinca do 8. siječnja 2026., a tijekom prosinca se još puni novim satima igranja, pa svoj konačni pregled ima smisla pogledati početkom siječnja, kad odigrate i zadnje blagdanske sessione.

Osim samih igara, Wrap Up pokazuje i kako ste koristili dodatke: PlayStation VR2, PlayStation Portal te koji vam je DualSense kontroler bio najkorišteniji (boja / dizajn). Na kraju dobijete i shareable karticu sa sažetkom godine koju možete okačiti na društvene mreže, plus poseban “glass” avatar koji se otključava kad završite cijelo iskustvo i kod iskoristite u PlayStation Storeu.

Svoj Wrap Up gledate na adresi wrapup.playstation.com - možete ući preko linka u njihovoj Instagram objavi ili direktno u browseru, uz prijavu svojim PSN računom. Uvjet je da imate PlayStation račun u svojoj regiji, da ste punoljetni i da ste ove godine na PS4 ili PS5 igrali barem 10 sati (između 1. siječnja i 31. prosinca 2025.).

Još jedna važna sitnica: ako na PS5 niste uključili prikupljanje “Full Data”, odnosno na PS4 u Europi niste dopustili prikupljanje “Additional Data”, sustav neće imati dovoljno podataka da vam složi Wrap Up, pa vam se stranica možda uopće neće učitati. Tko ima sve uključeno, od danas praktički dobiva svoj osobni PlayStation “godišnjak” za 2025. - idealan za uspoređivanje s ekipom i dokazivanje tko je zaista najviše “grindao”.