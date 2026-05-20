FOTO: Ovo je nova Lada Niva!

Lada Niva jedan je od rijetkih automobila koji su preživjeli desetljećima bez obzira na vrijeme, modu i tehnološki napredak. Originalni terenac iz 1970-ih postao je simbol jednostavnosti, lakog održavanje i popravljanja i tvrdoglavog preživljavanja, automobil koji se nije trudio biti moderan, ali je zato mogao proći ondje gdje su mnogi skuplji SUV-ovi odustajali. Upravo zato vijest o novoj generaciji Nive zvuči zanimljivo, ali i pomalo paradoksalno. Jer automobil koji se sada vidi na patentnim slikama izgleda kao moderna interpretacija stare ideje, s jasnim tragovima Dacije Duster iako je Renault još odavno napustio Rusiju i prodao AvtoVAZ, piše Autostart.