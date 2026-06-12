Pogledajte kako internet brutalno sprda Facebook

Facebook je nakratko prestao raditi, a probleme je imao i WhatsApp. Odmah su svi prešli na Muskov X i tamo je počela kanonada memova.

Uzrok pada još nije službeno potvrđen, a korisnici diljem svijeta na drugim društvenim mrežama dijele informacije o poteškoćama i čekaju službeno očitovanje tvrtke. Pogledajte najbolje od sprdanja.

So apparently Facebook is down globally as error messages are popping up as we attempt to log in! Now, we’re running to “X” / Twitter like: pic.twitter.com/hRFz5ffeGD — Michael Lyle, Jr. 🎧🎙 (@LyleMultimedia) June 12, 2026

Facebook is down #فيسبوك باظ يا رجالة pic.twitter.com/rOGuZ41q5u — أشرف العالمي (@Ashrafelalamy7) June 12, 2026