Uzrok pada još nije službeno potvrđen, a korisnici diljem svijeta na drugim društvenim mrežama dijele informacije o poteškoćama i čekaju službeno očitovanje tvrtke.
Pogledajte kako internet brutalno sprda Facebook
Facebook je nakratko prestao raditi, a probleme je imao i WhatsApp. Odmah su svi prešli na Muskov X i tamo je počela kanonada memova.
Uzrok pada još nije službeno potvrđen, a korisnici diljem svijeta na drugim društvenim mrežama dijele informacije o poteškoćama i čekaju službeno očitovanje tvrtke. Pogledajte najbolje od sprdanja.
Elon Musk To Mark Zuckerberg After Facebook and Instagram Both are down.. X/ Twitter Is Better..!!— MAHIMUL ISLAM RAHIM (@MAHIMULX) June 12, 2026
#instagramdown #facebookdown #instagram #Twitter #Facebook pic.twitter.com/ShT5zhWGgM
So apparently Facebook is down globally as error messages are popping up as we attempt to log in! Now, we’re running to “X” / Twitter like: pic.twitter.com/hRFz5ffeGD— Michael Lyle, Jr. 🎧🎙 (@LyleMultimedia) June 12, 2026
Facebook is down #فيسبوك باظ يا رجالة pic.twitter.com/rOGuZ41q5u— أشرف العالمي (@Ashrafelalamy7) June 12, 2026
Everyone arriving at twitter to see if Facebook and Instagram are down pic.twitter.com/dQGNrkpRJO— Alex (@alexr_241) June 12, 2026
FACEBOOK DOWN!!! pic.twitter.com/mQIcNfRz7E— En (@Enrave23) June 12, 2026
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