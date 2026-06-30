Najveće 'curenje' u povijesti Applea: Pojavili se detalji i snimka novog iPhonea 18 Pro

U svijetu tehnologije odjeknula je vijest o jednom od najvećih curenja podataka u povijesti Applea, koje mnogi uspoređuju sa slučajem izgubljenog prototipa iPhonea 4 iz 2010. godine. Internetom je počeo kružiti video koji navodno prikazuje testiranje izdržljivosti nadolazećeg iPhonea 18 Pro, no priča je puno dublja i za Apple puno ozbiljnija od jedne sporne snimke. Dok je curenje informacija o iPhoneu 4 izazvalo uzbuđenje, reakcija na najnovije otkriće uglavnom je razočaranje.

Razočaravajući prvi dojam

Video koji, kako piše TechRadar, navodno prikazuje iPhone 18 Pro kako prolazi test pada, počeo se širiti društvenim mrežama, iako se objave jednako brzo i brišu. Na snimci se vidi uređaj srebrne boje, gotovo identičan prethodniku, iPhoneu 17 Pro, kako pada na tvrdu podlogu i prolazi bez vidljivih oštećenja. Iako bi snimka pravog, još neobjavljenog iPhonea mjesecima prije predstavljanja trebala biti velika stvar, reakcije javnosti bile su iznenađujuće mlake.

Većina komentara na društvenim mrežama i forumima poput Reddita svodi se na blago razočaranje zbog nedostatka bilo kakvih vidljivih promjena u dizajnu. "Izgleda isto kao 17 Pro", "Zar ovo nije samo sedamnaestica?" i "Imaš lijepi iPhone 17.01" samo su neke od reakcija. Čini se da je opći dojam kolektivno slijeganje ramenima, što je u potpunoj suprotnosti s euforijom koju je svojedobno izazvalo curenje informacija o iPhoneu 4.

Pozadina curenja je puno ozbiljnija

Iako je video privukao najviše pozornosti, on je samo vrh ledene sante. Cjelokupno curenje podataka potječe od velikog sigurnosnog propusta kod jednog od ključnih Appleovih partnera u Indiji, tvrtke Tata Electronics. Hakeri su izveli ransomware napad i ukrali više od 200 tisuća povjerljivih dokumenata, koje su potom objavili na dark webu. U Appleu su navodno vrlo zabrinuti zbog incidenta i aktivno surađuju s partnerom na istrazi, a ovaj je slučaj razotkrio ranjivost njihovog globalnog lanca opskrbe.

Procurili su ključni poslovni podaci

Među ukradenim datotekama nalaze se inženjerske fotografije uređaja, sheme, popisi dobavljača za stotine komponenti te detalji o proizvodnim procesima. Takve informacije ne otkrivaju samo izgled novog telefona, već i cjelokupnu Appleovu poslovnu strategiju. Konkurenti bi mogli iskoristiti ove podatke kako bi narušili Appleovu pregovaračku moć s dobavljačima i stekli uvid u njihove buduće planove. Zbog toga mnogi analitičari ovo curenje smatraju potencijalno najštetnijim u povijesti tvrtke.

Ipak, promjene se kriju ispod površine

Unatoč vanjštini koja se gotovo ne razlikuje od prethodnika, iPhone 18 Pro navodno donosi značajne unutarnje nadogradnje. Glasine govore o novom i snažnijem A20 Pro čipu izrađenom na 2-nanometarskom procesu, manjoj izbočini za Dynamic Island te naprednoj glavnoj kameri s promjenjivim otvorom blende za bolju kontrolu dubinske oštrine. Spominje se i poboljšani sustav hlađenja s većom parnom komorom, što bi trebalo osigurati stabilne performanse pod velikim opterećenjem. Leakeri su također otkrili nove opcije boja, uključujući tamnu nijansu višnje nazvanu "Dark Cherry". Čini se da Apple čuva veće vizualne promjene za iduću godinu, kada se očekuje redizajn povodom 20. obljetnice iPhonea.

*uz korištenje AI-ja