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ZBOGOM ZA ID.4

FOTO Ovo je novi VW ID Tiguan: Ovaj detalj razveselit će vozače

Volkswagen je predstavio novi električni SUV ID. Tiguan, model kojim će zamijeniti dosadašnji ID.4 i pokušati spojiti poznato ime s novom generacijom električnih automobila. Donosi doseg do 600 kilometara, tri izvedbe pogona, moderniziranu unutrašnjost i povratak fizičkih tipki, a na europsko tržište trebao bi stići početkom 2027. godine.
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ID. Tiguan
Novi Volkswagen ID. Tiguan potpuno je električni SUV kojim njemački proizvođač proširuje svoju ponudu električnih modela, a na tržištu će naslijediti modele ID.4 i ID.5, kojih je dosad proizvedeno više od 950.000 primjeraka. | Foto: Volkswagen
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Novi Volkswagen ID. Tiguan potpuno je električni SUV kojim njemački proizvođač proširuje svoju ponudu električnih modela, a na tržištu će naslijediti modele ID.4 i ID.5, kojih je dosad proizvedeno više od 950.000 primjeraka. | Foto: Volkswagen
Komentari 0

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