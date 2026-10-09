FOTO Ovo je novi VW ID Tiguan: Ovaj detalj razveselit će vozače

Doseg i mogućnosti na duljim putovanjima ovise o odabranoj izvedbi, a Volkswagen navodi da će ID. Tiguan s jednim punjenjem prema WLTP-u moći prijeći do 600 kilometara, uz mogućnost vuče prikolice mase do 1800 ili 2000 kilograma, ovisno o bateriji. | Foto: Volkswagen