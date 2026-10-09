FOTO Ovo je novi VW ID Tiguan: Ovaj detalj razveselit će vozače

Volkswagen je predstavio novi električni SUV ID. Tiguan, model kojim će zamijeniti dosadašnji ID.4 i pokušati spojiti poznato ime s novom generacijom električnih automobila. Donosi doseg do 600 kilometara, tri izvedbe pogona, moderniziranu unutrašnjost i povratak fizičkih tipki, a na europsko tržište trebao bi stići početkom 2027. godine.
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Novi Volkswagen ID. Tiguan potpuno je električni SUV kojim njemački proizvođač proširuje svoju ponudu električnih modela, a na tržištu će naslijediti modele ID.4 i ID.5, kojih je dosad proizvedeno više od 950.000 primjeraka.
| Foto: Volkswagen
Novi Volkswagen ID. Tiguan potpuno je električni SUV kojim njemački proizvođač proširuje svoju ponudu električnih modela, a na tržištu će naslijediti modele ID.4 i ID.5, kojih je dosad proizvedeno više od 950.000 primjeraka. |
Foto: Volkswagen
Novi Volkswagen ID. Tiguan potpuno je električni SUV kojim njemački proizvođač proširuje svoju ponudu električnih modela, a na tržištu će naslijediti modele ID.4 i ID.5, kojih je dosad proizvedeno više od 950.000 primjeraka.
| Foto: Volkswagen
Vanjski dizajn donosi izraženije SUV proporcije, precizne linije i oblikovane površine, dok Volkswagen novim modelom uvodi dizajnerski smjer Pure Positive i vraća klasične ručke za otvaranje vrata.
| Foto: Volkswagen
Unutrašnjost električnog SUV-a donosi novu armaturnu ploču, kvalitetnije materijale i drukčiji raspored zaslona, a proizvođač ističe da je posebna pozornost posvećena ergonomiji i jednostavnijem korištenju funkcija vozila.
| Foto: ingobarenschee.com
Digitalni kokpit sastoji se od 10-inčnog zaslona ispred vozača i središnjeg 15-inčnog zaslona multimedijskog sustava, a prvi put u europskom Volkswagenovu modelu dostupan je i zaseban 12-inčni zaslon namijenjen suvozaču.
| Foto: Volkswagen
Retro prikazi u digitalnom kokpitu omogućuju vozaču da aktivira instrumente inspirirane modelom Golf IV, s karakterističnim plavo-crvenim bojama, dok se na središnjem zaslonu mogu prikazivati virtualni modeli poput Golfa prve i četvrte generacije te prve generacije Tiguana.
| Foto: Volkswagen
Praktičnost u svakodnevnoj vožnji osiguravaju prostor za pet putnika, prtljažnik obujma do 534 litre i dodatni prednji prtljažni prostor od 32 litre, a automobil će moći vući prikolicu mase do dvije tone, ovisno o odabranoj bateriji.
| Foto: Volkswagen
Električni pogon bit će dostupan u tri izvedbe, s 140 kW odnosno 190 KS i baterijom kapaciteta 58 kWh, sa 210 kW odnosno 286 KS i baterijom od 77 kWh te s pogonom na sve kotače 4MOTION snage 220 kW odnosno 299 KS.
| Foto: Volkswagen
Doseg i mogućnosti na duljim putovanjima ovise o odabranoj izvedbi, a Volkswagen navodi da će ID. Tiguan s jednim punjenjem prema WLTP-u moći prijeći do 600 kilometara, uz mogućnost vuče prikolice mase do 1800 ili 2000 kilograma, ovisno o bateriji.
| Foto: Volkswagen
Tehnološka oprema uključuje vožnju jednom papučicom i sustav Connected Travel Assist, koji može pomagati pri promjeni prometne trake na autocesti te prepoznati crveno svjetlo na semaforu i zaustaviti vozilo, dok su među opcijama ventilirana sjedala s masažom, panoramski krov i audiosustav Harman Kardon snage 480 W.
| Foto: Volkswagen
Dolazak na europsko tržište planiran je za početak 2027. godine, paralelno s nastavkom prodaje Tiguana s benzinskim, dizelskim i hibridnim pogonima, a pretprodaja električnog modela u Njemačkoj i nizu drugih europskih zemalja trebala bi početi 13. listopada po početnoj cijeni od 42.695 eura.
| Foto: Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto ingobarenschee.com
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen
Foto Volkswagen