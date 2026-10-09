Stiže The Talos Principle 3! Zagrebački studio zatvara jednu od najvećih gaming priča ikad

Croteam je objavio treći i posljednji nastavak megahit videoigre koja je Zagreb stavila na gaming mapu svijeta. Zagrebački studio poznat po Serious Samu, s The Talos Principleom je postigao nešto što rijetki uspijevaju - napravio je puzzle igru o filozofiji, slobodnoj volji i prirodi svjesnosti koja je zadobila kritičare i igrače diljem svijeta. Sada, deset godina od prvog nastavka, studio je objavio The Talos Principle 3 - završno poglavlje trilogije, u izdanju Devolver Digitala.

There are many wonders in the universe, but few have dominated the imagination as much as the anomaly.... The Talos Principle 3 Gameplay Reveal Trailer is here! https://t.co/gXtdlyKa05 — The Talos Principle 3 | Coming Soon to PC and PS5 (@TalosPrinciple) October 8, 2026

Radnja nas vodi u Anomaliju - paradoksalni svijet u kojemu zakoni fizike ne funkcioniraju kako bi trebali, između ruševina hramova i napuštenih znanstvenih postaja. Sjećanja su vam fragmentirana, ali znate da ste tamo s razlogom. Kroz rješavanje sve složenijih zagonetki prisjećate se svog života istraživača i povijesti svijeta koji je čovječanstvo izgradilo - od terraformiranja pustinjskih planeta do rajskih vrtova Elizija.

Igra nosi ambicioznu viziju daleke budućnosti - post-oskudičnog, ali ne i post-humanog svijeta - a priču potpisuju Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes i Tom Jubert, isti tim koji je stajao iza prethodnih nastavaka. Glazbu potpisuje Damjan Mravunac, čiji je soundtrack bio jedan od najhvaljenijih elemenata serije od samog početka.

Gameplay donosi poznate, ali i potpuno nove mehanike, a Croteam obećava da će zagonetke doseći “apsolutni vrhunac” serije. Datum izlaska još nije otkriven, ali igra je dostupna za wishlistu na Steamu.