JURILICU NAPRAVILI ZA IGRU

FOTO Ovo je Xiaomi Vision GT: Brutalnu superjurilicu moći ćete voziti i vi, u Gran Turismu

Xiaomi Vision Gran Turismo ulazi u povijest kao prvi automobil nekog kineskog proizvođača koji je postao dio prestižnog programa Vision Gran Turismo
FOTO Ovo je Xiaomi Vision GT: Brutalnu superjurilicu moći ćete voziti i vi, u Gran Turismu
Kineski tehnološki div Xiaomi, najpoznatiji po svojim pametnim telefonima, na sajmu Mobile World Congress (MWC) 2026. u Barceloni predstavio je koncept brutalnog električnog hiperautomobila. Nije riječ samo o digitalnoj fantaziji, već o fizičkom modelu u punoj veličini koji pomiče granice dizajna i tehnologije, a uskoro će ga moći voziti i svi vlasnici PlayStationa. | Foto: Ivan Hruškovec/24sata
