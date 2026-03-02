FOTO Ovo je Xiaomi Vision GT: Brutalnu superjurilicu moći ćete voziti i vi, u Gran Turismu

Xiaomi Vision Gran Turismo ulazi u povijest kao prvi automobil nekog kineskog proizvođača koji je postao dio prestižnog programa Vision Gran Turismo
Kineski tehnološki div Xiaomi, najpoznatiji po svojim pametnim telefonima, na sajmu Mobile World Congress (MWC) 2026. u Barceloni predstavio je koncept brutalnog električnog hiperautomobila. Nije riječ samo o digitalnoj fantaziji, već o fizičkom modelu u punoj veličini koji pomiče granice dizajna i tehnologije, a uskoro će ga moći voziti i svi vlasnici PlayStationa.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto: Ivan Hruškovec/24sata
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Xiaomi Vision Gran Turismo ulazi u povijest kao prvi automobil nekog kineskog proizvođača koji je postao dio prestižnog programa Vision Gran Turismo. Time se Xiaomi svrstao uz bok automobilskim legendama poput Ferrarija, Bugattija i Porschea, koji su u proteklih 28 godina stvarali svoje vizije budućnosti za popularnu trkaću simulaciju.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Pozivnicu su zaslužili nakon što je njihov serijski model SU7 Ultra postavio rekord na stazi Nürburgring. Za razliku od mnogih koncepata koji postoje isključivo u virtualnom svijetu, Xiaomi je u Barceloni pokazao stvarni model, čime je poslao jasnu poruku o svojim ozbiljnim ambicijama u automobilskoj industriji.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Dizajnerski tim, predvođen Li Tianyuanom koji je iskustvo stekao u BMW-u, vodio se filozofijom "oblikovan vjetrom". Rezultat je ekstremno niska i široka silueta s kokpitom u obliku suze, gdje zrak istovremeno struji preko krova i kroz tunele ispod putničke ćelije. Svaka linija na automobilu ima aerodinamičku funkciju, bez ijednog suvišnog ukrasa, ističu iz kompanije.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
U stražnjem dijelu nalazi se sustav aktivne kontrole zračnog traga koji pomoću mikro-mlaznica usmjerava zrak i smanjuje otpor bez potrebe za klasičnim spojlerom. Posebno su fascinantni naplatci s magnetskim poklopcima koji ostaju statični dok se kotač okreće, čime se eliminira turbulencija. Sve to rezultira koeficijentom otpora zraka od samo 0,29 te omjerom potisne sile i otpora od 4.1:1, što je na razini trkaćih Le Mans prototipova.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Unutrašnjost je jednako radikalna i opisana kao "Sofa Racer" koncept. Dizajneri su željeli stvoriti iskustvo koje nije stresno i bučno, već udobno i povezano.
- Kokpit je dizajniran da prkosi trendovima u hiperautomobilima i bude nešto toplo i udobno, poput utrkivanja na kauču - objasnio je Li Tianyuan.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Kabina je oblikovana kao čahura u kojoj se sjedala, instrumentna ploča i paneli na vratima spajaju u jednu neprekinutu petlju koja "čvrsto grli" vozača. Umjesto klasičnih školjkastih sjedala, tu su izdašno podstavljene površine. Upravljač je u obliku leptira i integrira zaslone s fizičkim kontrolama, a cijeli sustav pokreće Xiaomi HyperOS, povezujući automobil s pametnim satom, telefonom i domom korisnika.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Iako konačne specifikacije pogona još nisu potvrđene, očekuje se da će Xiaomi Vision GT, temeljen na naprednoj 900V platformi, raspolagati sa snagom od oko 1.400 kW, što je ekvivalent gotovo 1.900 konjskih snaga. To ga čini jednim od najsnažnijih modela ikad predstavljenih u Vision Gran Turismo serijalu. Iako ovaj koncept neće ući u serijsku proizvodnju, on služi kao demonstracija Xiaomijevih tehnoloških mogućnosti i najava globalne ekspanzije planirane za 2027. godinu. Do tada, ljubitelji brzine moći će ga isprobati na virtualnim stazama u igri Gran Turismo
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
