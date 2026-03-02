FOTO Ovo je Xiaomi Vision GT: Brutalnu superjurilicu moći ćete voziti i vi, u Gran Turismu

Iako konačne specifikacije pogona još nisu potvrđene, očekuje se da će Xiaomi Vision GT, temeljen na naprednoj 900V platformi, raspolagati sa snagom od oko 1.400 kW, što je ekvivalent gotovo 1.900 konjskih snaga. To ga čini jednim od najsnažnijih modela ikad predstavljenih u Vision Gran Turismo serijalu. Iako ovaj koncept neće ući u serijsku proizvodnju, on služi kao demonstracija Xiaomijevih tehnoloških mogućnosti i najava globalne ekspanzije planirane za 2027. godinu. Do tada, ljubitelji brzine moći će ga isprobati na virtualnim stazama u igri Gran Turismo | Foto: Ivan Hruškovec/24sata