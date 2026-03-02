VIDEO Honor pomiče granice: Magic V6 je nevjerojatno tanak i ima impresivnu bateriju

Honor je na sajmu MWC 2026 u Barceloni još jednom podigao ljestvicu u svijetu preklopnih pametnih telefona, predstavivši svoj najnoviji model Magic V6. Donosi revoluciju u ključnim područjima koja su dosad mučila korisnike preklopnih uređaja: debljinu, izdržljivost i, ponajviše, trajanje baterije. Kineski div uspio je stvoriti uređaj koji postavlja nove rekorde i ozbiljno dovodi u pitanje potrebu za kompromisima pri odabiru preklopnog telefona.

Pokretanje videa... 05:26 Kineski div Honor predstavio je Robot Phone | Video: 24sata/Reuters

Dizajn koji vara osjetila

Prvo što će impresionirati kod Magic V6 jest njegova nevjerojatna tankoća. Kada je sklopljen, uređaj mjeri svega 8,75 milimetara, što je identično debljini iPhonea 17 Pro Max, ili za dlaku deblje od S26 Ultre. Kada se rasklopi, debljina pada na četiri milimetra. S težinom od samo 219 grama, Magic V6 u džepu i ruci ostavlja dojam klasičnog telefona, a ne preklopnog uređaja s dva ekrana i složenom šarkom.

Foto: Honor

Šarka je osjetno čvršća i nudi zadovoljavajući otpor pri otvaranju i zatvaranju. Honor tvrdi da je materijal 87 posto snažniji od konstrukcijskog stupa u automobilu te da je mehanizam testiran na više od 500.000 preklapanja. Jednako impresivan je i unutarnji zaslon od 7,95 inča, na kojem je nabor gotovo neprimjetan. Iako je i dalje prisutan, ako ga ciljano tražite pod jakim svjetlom, u svakodnevnoj upotrebi je toliko plitak da ne ometa korisničko iskustvo, što je značajan korak naprijed u odnosu na konkurenciju. Vanjski 6,52-inčni zaslon s vršnom svjetlinom od čak 6.000 nita omogućuje besprijekornu čitljivost i na izravnom suncu. Unutarnjem ekranu vršna svjetlina je na 5000 nita, što je i dalje impresivno.

Revolucija u kućištu od devet milimetara

Foto: Honor

Ako postoji karakteristika koja Magic V6 izdvaja od svih ostalih, to je njegova baterija. Unatoč iznimno tankom kućištu, Honor je uspio ugraditi silicij-ugljičn u bateriju kapaciteta nevjerojatnih 6.660 mAh, što je najveći kapacitet ikad u jednom preklopnom telefonu. To je gotovo 50 posto više od baterije u Galaxy Z Fold 7, ali i značajan napredak u odnosu na 5820 mAh u Magic V5. Nova tehnologija s povećanim udjelom silicija (25 posto) omogućila je postizanje energetske gustoće od 921 Wh/L, što nadmašuje čak i neke baterije koje se koriste u električnim automobilima.

Uređaj posjeduje TÜV Rheinland certifikat koji jamči 24-satno trajanje baterije pri korištenju unutarnjeg ekrana. Uz to, podržava 80W žično i 66W bežično punjenje, kao i reverzibilno bežično punjenje.

Otporan na sve

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Honor je modelom Magic V6 odlučio stati na kraj "paranoji od krhkosti" koja prati preklopne telefone i tako posjeduje certifikate otpornosti IP68 i IP69. Dok IP68 jamči otpornost na prašinu i potpuno potapanje u vodu, IP69 potvrđuje da uređaj može izdržati i mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom. To znači da ga bez brige možete koristiti na pješčanoj plaži, po kiši ili čak pod tušem. Zasloni su zaštićeni novom generacijom stakla NanoCrystal Shield.

Performanse i neočekivani softverski aduti

Ispod haube, Magic V6 pokreće najnoviji Qualcommov čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen sa 16 GB radne memorije i 512 GB prostora za pohranu, što osigurava vrhunske performanse. Sustav kamera također ne zaostaje. Sastoji se od glavne kamere od 50 MP, ultraširoke kamere od 50 MP i, što je posebno impresivno za ovako tanak uređaj, periskopske telefoto kamere od 64 MP s 3x optičkim zumom.

Honor je Magic V6 pozicionirao i kao "najboljeg suputnika za Appleove uređaje". Iako se ne radi o formalnoj suradnji, Honor je razvio rješenja koja omogućuju duboku integraciju s Appleovim ekosustavom. Korisnici mogu dijeliti datoteke s Macom, sinkronizirati notifikacije s Apple Watchom, pa čak i koristiti Magic V6 kao drugi zaslon za MacBook. Tu je podrška za AirPods slušalice, koja uključuje sve nativne funkcije poput kontrole buke, detekcije uha i podrške za Find My mrežu.