VIDEO Honorov robotski udar: Telefon s kamerom kao iz crtića i robot na dvije noge ukrali šou

Tehnološki sajam MWC u Barceloni svake godine donese pregršt inovacija, no dugo se nije dogodilo da su zbog jedne nakon prezentacije vladale ogromne gužve. Kineski div Honor, poznat prvenstveno po pametnim telefonima, na pozornicu je izveo ne samo nove uređaje, već i pravog humanoidnog robota te telefon koji se ponaša kao da je pobjegao iz animiranog filma. Ovim potezom Honor je jasno odlučio biti u središtu pažnje ovogodišnjeg sajma, ali i pokazao mišiće poručivši kako se transformira u kompaniju vođenu umjetnom inteligencijom.

Telefon koji pleše, klima glavom i snima

U središtu pozornosti našao se uređaj koji su u Honoru nazvali "novom vrstom pametnog telefona" - Robot Phone. Na prvi pogled, riječ je o elegantnom uređaju, no njegova magija krije se u modulu kamere koji se izvlači i pomiče kao i Osmo Pocket ili slične akcijske kamere. Unutar telefona smješten je minijaturni troosni gimbal sustav s četiri stupnja slobode kretanja, tehnologija koja omogućuje kameri da se fizički rotira, naginje i prati pokrete s nevjerojatnom preciznošću.

Ovo nije samo tehnički trik za stabilizaciju videa. Honor je u telefon ugradio takozvanu "utjelovljenu inteligenciju" (Embodied AI), dajući mu sposobnost interakcije s korisnikom. Kamera tako može potvrdno "klimnuti glavom" kao odgovor na naredbu, odmahnuti njome u znak negacije ili čak "plesati" u ritmu glazbe. Tijekom video poziva, kamera će vas automatski pratiti dok se krećete po sobi, osiguravajući da ste uvijek u kadru. Iza svega stoji moćni senzor od 200 megapiksela i softverske značajke poput AI SpinShot, koja omogućuje stvaranje filmskih rotacija od 90 ili 180 stupnjeva. Da bi to sve i mogao, u Honoru ističu da su razvili najmanji mikromotor kako bi omogućili tako komapktnu kameru.

Iako je isprva predstavljen kao koncept, Honor je potvrdio da će se Robot Phone naći u prodaji već u drugoj polovici 2026. godine.

Prvi humanoid iz tvornice pametnih telefona

Ako robotski telefon nije bio dovoljno iznenađenje, ono što je uslijedilo jest. Na pozornicu je izašao njihov prvi humanoidni robot.. Visok oko 160 centimetara i težak 80 kilograma, robot s prepoznatljivom plavom LED trakom umjesto očiju demonstrirao je zavidne motoričke sposobnosti. Publici je pokazao kako hoda, pleše, a za kraj je izveo i besprijekoran salto unatrag, izazvavši ovacije.

Honor ga pozicionira kao "servisnog robota" čija će namjena biti usmjerena na tri ključna područja: pomoć pri kupovini, pružanje podrške i druženja te inspekciju radnih mjesta. Kompanija vjeruje da će, koristeći podatke i znanje prikupljeno iz svog golemog ekosustava pametnih telefona, moći stvoriti robote koji razumiju ljudske potrebe i pružaju personaliziranu pomoć.

Revolucija u preklopnim telefonima

Iako su roboti ukrali show, Honor nije zanemario ni svoju osnovnu djelatnost. Predstavljen je i novi preklopni telefon Magic V6, uređaj koji pomiče granice dizajna i izdržljivosti. Kada je sklopljen, debeo je svega 8,75 milimetara, što ga čini tanjim od mnogih klasičnih pametnih telefona. Unatoč nevjerojatno tankom profilu, Magic V6 je prvi preklopni telefon na svijetu s certifikatima IP68 i IP69, što znači da je otporan ne samo na prašinu i uranjanje u vodu, već i na mlazove vode pod visokim tlakom. Kako bi dokazali njegovu čvrstoću, izveli su demonstraciju u kojoj je telefon služio kao ključni dio mehanizma za zipline.

U tanko kućište uspjeli su smjestiti ogromnu silicij-ugljičnu bateriju kapaciteta 6.660 mAh, a pokreće ga najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor. Uz njega, predstavljeni su i tablet MagicPad s 12,3-inčnim 3K zaslonom te prijenosno računalo MagicBook Pro 14.

Svi ovi uređaji dio su Honorove šire strategije nazvane "Alpha Plan" i vizije proširene ljudske inteligencije (AHI). Direktor kompanije, James Li, objasnio je njihov pristup.

​- S ljudskim bićem kao našim svjetionikom, upravljamo rastom umjetne inteligencije kroz dva snopa, IQ i EQ, spajajući tri oblika inteligencije. Istražujemo novu paradigmu AI uređaja s Alpha Phoneom, ugošćujemo novu paradigmu AI ekosustava s Alpha Storeom i gradimo novu paradigmu silicij-ugljične civilizacije s Alpha Labom - poručio je Li.