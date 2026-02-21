Obavijesti

ZA VIKEND PUN SMIJEHA

FOTO Ovo su najsmješnije videoigre svih vremena

Neke igre nas nasmiju slučajno, kroz glitch, NPC koji je mrtav ozbiljan usred kaosa ili lik koji u cutsceni izgleda potpuno suludo. Ali postoje i one koje namjerno grade humor i stvarno ga pogode, kroz dijaloge, apsurdne situacije i savršen tajming. Ovo su naslovi koji se ne srame biti smiješni, bilo da je riječ o starim point and click klasicima ili modernim hitovima. Ako vam treba nešto za predah od teških i mračnih igara, s ovima teško možete promašiti.
Promise Mascot Agency Otvoreni svijet, menadžment maskota i priča koja je toliko apsurdna da stalno ide korak dalje. Igra se ponaša kao improv show u kojem je svaka scena luđa od prethodne. | Foto: Steam
