FOTO Ovo su najsmješnije videoigre svih vremena

Neke igre nas nasmiju slučajno, kroz glitch, NPC koji je mrtav ozbiljan usred kaosa ili lik koji u cutsceni izgleda potpuno suludo. Ali postoje i one koje namjerno grade humor i stvarno ga pogode, kroz dijaloge, apsurdne situacije i savršen tajming. Ovo su naslovi koji se ne srame biti smiješni, bilo da je riječ o starim point and click klasicima ili modernim hitovima. Ako vam treba nešto za predah od teških i mračnih igara, s ovima teško možete promašiti.
Promise Mascot Agency
Otvoreni svijet, menadžment maskota i priča koja je toliko apsurdna da stalno ide korak dalje. Igra se ponaša kao improv show u kojem je svaka scena luđa od prethodne.
‘Frog Detective: The Entire Mystery’
Mini misteriji koji su zapravo izgovor za toplo, blesavo zezanje i preslatke likove. Sve je namjerno jednostavno, a štos je u dijalozima i atmosferi.
‘South Park: The Stick of Truth’
South Park bez kočnice, ali u RPG formi, s forama koje idu do kraja i mehanikama koje su dio šale. Ako vam je serija sjela, ovo je praktički interaktivna sezona.
‘Octodad: Dadliest Catch’
Fizika i nespretno ‘hodanje’ su cijeli punchline, a vi glumite da ste normalan tata i nitko ništa ne sumnja. Svaka obična radnja se pretvori u slapstick kaos.
‘The Stanley Parable’
Meta humor koji stalno ruši očekivanja i igra se vašim izborima, pa i kad mislite da ste je prokužili. Narator i vaše odluke su glavni izvor komedije.
‘West of Loathing’
Crno bijeli Divlji zapad pun pametnih, toplih fora u svakom opisu, predmetu i razgovoru. Igra vas doslovno trenira da čitate sve jer je svuda neka šala.
‘Portal 2’
Puzle su vrh, ali humor je ono zbog čega je ljudi citiraju godinama. Wheatley, GLaDOS i cijela ludost oko ‘Aperturea’ drže tempo savršeno.
‘Time Gentlemen, Please!’
Point and click koji parodira žanr i inventar logiku, a sve se otkotrlja u totalni kaos. Krene od banalne ideje, završi u katastrofi, ali na najbolji način.
‘The Secret of Monkey Island’
Klasik za dijaloge i legendarno ‘insult sword fighting’ nadmudrivanje. I danas radi jer je šarm i timing jednako dobar kao i 1990.
‘Disco Elysium’
Igra zna biti mračna i emotivna, ali istovremeno vas pusti da budete hodajuća katastrofa, i onda se to pretvori u crni humor. Najsmješnije je koliko ozbiljno shvaća vaše glupe odluke.
