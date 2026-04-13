Misterij nepreskočivih reklama na YouTubeu. Kompanija tvrdi: 'Bio je bug, imali smo problem'

Korisnici YouTubea, posebice oni koji platformu koriste putem aplikacija na pametnim televizorima, posljednjih su se tjedana suočili s neugodnim iznenađenjem: nepreskočivim reklamama u trajanju od čak 90 sekundi. Neočekivano duge reklamne pauze izazvale su lavinu nezadovoljstva na društvenim mrežama, no iz YouTubea su isprva stizale zbunjujuće poruke.

Lavina pritužbi korisnika

Društvene mreže i forumi, prvenstveno Reddit, preplavljeni su objavama frustriranih korisnika koji su se žalili na neuobičajeno duge reklame koje ne mogu preskočiti. Dok su gledatelji navikli na oglase koji se mogu preskočiti nakon pet sekundi ili na kraće, nepreskočive formate od 15 do 30 sekundi, pojava bloka od 90 sekundi za mnoge je bila kap koja je prelila čašu.

Neki su korisnici izvijestili da su u jednom danu vidjeli i po nekoliko takvih reklama, a svoje su tvrdnje potkrijepili i fotografijama s televizijskih ekrana. Mnogi su odmah posumnjali da je riječ o novoj agresivnoj taktici YouTubea kojom ih se želi prisiliti na kupnju pretplate na YouTube Premium, uslugu koja, između ostalog, omogućuje gledanje sadržaja bez reklama.

Hladan tuš iz kompanije pa priznanje

Usred rastućeg nezadovoljstva, oglasio se i službeni YouTubeov korisnički račun na platformi X, no njihov je odgovor samo dodatno potaknuo raspravu.

"YouTube nema format nepreskočivih reklama od 90 sekundi. To nije nešto što trenutno testiramo. Istražujemo o čemu je riječ", stajalo je u objavi kompanije.

Ovo negiranje postojanja problema razljutilo je korisnike koji su se s njim suočavali, no nekoliko dana kasnije stiglo je i konačno objašnjenje. U izjavi za portal 9to5Google, YouTube je priznao postojanje problema, ali su ga pripisali tehničkoj grešci.

"Utvrdili smo da je ovo rezultat 'buga' koji je prikazivao veće, netočne mjerače vremena za kraće oglase. Radimo na ispravku. Kao što smo rekli, nemamo format nepreskočivih reklama od 90 sekundi i ovo nije bio test", poručili su iz kompanije.

Iako je ovaj konkretan slučaj bio greška, on se događa u kontekstu sve većeg pritiska YouTubea na korisnike besplatne inačice. Kompanija je ranije službeno uvela nepreskočive reklame od 30 sekundi na pametnim televizorima te je pojačala borbu protiv alata za blokiranje oglasa (ad-blockera), čime jasno daje do znanja da je budućnost platforme u dužim reklamnim blokovima ili plaćenoj pretplati.