FOTO Počinje CES: Evo što sve od gadgeta očekujemo u 2026.

TRENDOVI ZA NOVU GODINU

CES je najveći svjetski sajam potrošačke elektronike koji se svake godine početkom siječnja održava u Las Vegasu. Tamo proizvođači prvi put pokažu nove televizore, laptope, mobitele, pametne kućne uređaje i gadgete koji će se prodavati tijekom godine, uz hrpu prototipova koji su više demonstracija budućnosti. Zato se CES često smatra “pregledom godine” za tehnologiju, jer se upravo tamo postave trendovi koji kasnije završe u trgovinama.
LG UltraGear evo 39GX950B Veliki zakrivljeni OLED monitor cilja gamere i sve koji žele ogroman ekran za rad i zabavu. Ovakvi modeli su na CES-u često među vizualno najatraktivnijim, jer odmah pokažu koliko su paneli napredovali. | Foto: LG
