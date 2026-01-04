FOTO Počinje CES: Evo što sve od gadgeta očekujemo u 2026.

CES je najveći svjetski sajam potrošačke elektronike koji se svake godine početkom siječnja održava u Las Vegasu. Tamo proizvođači prvi put pokažu nove televizore, laptope, mobitele, pametne kućne uređaje i gadgete koji će se prodavati tijekom godine, uz hrpu prototipova koji su više demonstracija budućnosti. Zato se CES često smatra “pregledom godine” za tehnologiju, jer se upravo tamo postave trendovi koji kasnije završe u trgovinama.
LG UltraGear evo 39GX950B
Veliki zakrivljeni OLED monitor cilja gamere i sve koji žele ogroman ekran za rad i zabavu. Ovakvi modeli su na CES-u često među vizualno najatraktivnijim, jer odmah pokažu koliko su paneli napredovali.
| Foto: LG
LG UltraGear evo 39GX950B
Veliki zakrivljeni OLED monitor cilja gamere i sve koji žele ogroman ekran za rad i zabavu. Ovakvi modeli su na CES-u često među vizualno najatraktivnijim, jer odmah pokažu koliko su paneli napredovali. |
Foto: LG
LG UltraGear evo 39GX950B
Veliki zakrivljeni OLED monitor cilja gamere i sve koji žele ogroman ekran za rad i zabavu. Ovakvi modeli su na CES-u često među vizualno najatraktivnijim, jer odmah pokažu koliko su paneli napredovali.
| Foto: LG
xLean TR1 transformabilni robot
Ovaj uređaj se može pretvoriti iz robota u ručni čistač, pa pokriva i veliko čišćenje i brze intervencije. Ideja je imati jednu “platformu” koja radi više posla, umjesto dva odvojena uređaja.
| Foto: xlean
ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone
Novi robot usisavač i mop naglasak stavlja na bazu koja traži manje održavanja i na pametniju navigaciju po stanu. Cilj je da čišćenje postane stvar koja se odradi “u pozadini”, bez stalne brige.
| Foto: Ecovacs
Dreame Aqua10 Ultra Roller
Robot usisavač s valjkom za mokro čišćenje cilja na “jedan uređaj za sve” u stanu. Naglasak je na automatizaciji održavanja i čišćenju bez stalnog ručnog petljanja.
| Foto: Dreame
Dreame H15 Pro Heat
Uređaj za mokro suho čišćenje podova koristi toplinu za učinkovitije pranje i brže sušenje. To je tip uređaja koji je praktičan za stanove s puno prometa, djecom ili kućnim ljubimcima.
| Foto: Dreame
Dreame Furcatch Air Purifier FP10
Pročišćivač zraka iz iste nove serije cilja na uredniji zrak u prostoru, posebno kad se u kući skuplja prašina ili dlake. Spada u kategoriju pametnih kućnih uređaja koji sve više dolaze s aplikacijama i senzorima.
| Foto: Dreame
Fender Mix bežične slušalice
Fender ulazi u svijet slušalica s idejom modularnosti i baterije koja se može zamijeniti. To je rijetkost kod modernih modela, a uz to obećavaju i vrlo dugu autonomiju.
| Foto: Mixx
ASUS ProArt GoPro laptop
ASUS priprema ProArt laptop za kreatore koji rade s videom, uključujući praktične kontrole za montažu. Naglasak je na brzom “workflowu” za snimke s akcijskih kamera i sličan sadržaj.
| Foto: Asus
Samsung HW Q990H soundbar
Samsungov top soundbar za 2026. cilja na “kino zvuk” bez kompleta velikih zvučnika po sobi. Očekuju se i nadogradnje za jasniji govor i bolju prostornu sliku.
| Foto: Samsung
Samsung Music Studio 5 (LS50H)
Manji model, više “dizajn komad” za policu ili komodu, ali s naglaskom na bass kontrolu i pametno podešavanje zvuka. Ideja je da bude jednostavan ulaz u cijeli ekosustav.
| Foto: samsung
Samsung Music Studio 7 (LS70H)
Wi Fi zvučnik koji cilja prostorni zvuk i kućno kino bez puno petljanja, uz podršku za hi res audio. Može raditi sam, u paru ili kao dio Samsungove audio postave.
| Foto: Youtube/Screenshoot
LG gram Pro 17 (17Z90UR)
LG ga najavljuje kao ultralagani 17 inčni laptop s RTX grafikom, dakle veliki ekran bez klasične “gaming” težine. Fokus je na prijenosnosti i radu, uz dovoljno snage za lakši gaming i kreativu.
| Foto: LG
Samsung The Freestyle+
Nova verzija popularnog mini projektora dolazi s jačom slikom i pametnijim automatskim podešavanjem, tako da ga doslovno postavite i krenete gledati. Samsung ga gura kao “prijenosni ekran” za stan, vikendicu i putovanja.
| Foto: Samsung
LG Gallery TV
LG napokon ulazi u “TV kao slika” kategoriju, s mini LED ekranom i mat površinom koja smanjuje odsjaj. Ideja je da TV izgleda kao okvir na zidu i da se lakše uklopi u dnevni boravak.
| Foto: LG