中國汽車 Ove Kineze su Hrvati najviše kupovali 2025.! Zajedno prodali više od BMW-a i Mercedesa

Prema podacima Promocije Plus, u 2025. je u Hrvatskoj registrirano 69.140 vozila. Škoda je prva s 9458 vozila, Volkswagen drugi s 8594, a treći Opel sa 6063 vozila. Gdje su Kinezi? Prije koju godinu nije ih ni bilo, a sad su tu Geely sa 895 registracija, MG sa 730, Forthing sa 421 i BYD sa 365 registracija. Oni svi zajedno (2411) prodali su više od BMW-a (2380), Forda (1788), Peugeota (1623), Citroena (1570), Mercedesa (1325)...