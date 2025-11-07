Obavijesti

FOTO Pogledajte najpoznatiji fosil krapinskog neandertalca, Lubanju C staru 130.000 godina

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Demetrovoj ulici u Zagrebu u petak 7. studenog za javnost je otvorena izložba "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština", interdisciplinarni muzeološki i znanstveno-edukativni projekt posvećen jednom od najvažnijih fosilnih nalaza iz fundusa Muzeja – tzv. Lubanji C (Krapina 3)
Zagreb: Otvorenje izložbe Lubanja C u Prirodoslovnom muzeju
Nalazište neandertalaca u Krapini otkriveno je krajem 19. stoljeća na Hušnjakovu brdu u Krapini, a istraživano je od 1899. do 1905. godine pod vodstvom našeg slavnog znanstvenika Dragutina Gorjanović-Krambergera. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
