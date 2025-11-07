FOTO Pogledajte najpoznatiji fosil krapinskog neandertalca, Lubanju C staru 130.000 godina

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Demetrovoj ulici u Zagrebu u petak 7. studenog za javnost je otvorena izložba "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština", interdisciplinarni muzeološki i znanstveno-edukativni projekt posvećen jednom od najvažnijih fosilnih nalaza iz fundusa Muzeja – tzv. Lubanji C (Krapina 3)
Nalazište neandertalaca u Krapini otkriveno je krajem 19. stoljeća na Hušnjakovu brdu u Krapini, a istraživano je od 1899. do 1905. godine pod vodstvom našeg slavnog znanstvenika Dragutina Gorjanović-Krambergera.
Nalazi su stari oko 130 000 godina i čuvaju se u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. Krapinska zbirka predstavlja najveću zbirku neandertalaca pronađenih na jednom nalazištu.
Procjenjuje se da su tamo pronađeni ostaci nekoliko desetaka osoba, oba spola i različite dobi, što je omogućilo stručnjacima nova saznanja o neandertalcima te usporedbe s nalazima iz ostalih europskih i azijskih nalazišta.
Iako je zbirka velika, Lubanja C ipak je njezin najpoznatiji dio. Osim anatomskih studija, na čeonoj kosti pronađeni su i tragovi koji svjedoče o simboličkoj sferi života neandertalaca.
Središnji dio izložbe čini prezentacija originalnog fosilnog nalaza, izloženog u posebno izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete.
Uz fizički eksponat, produciran je i istoimeni dokumentarni film snimljen posebno za ovu prigodu, u kojem se kroz atraktivne vizualne prikaze i stručne komentare znanstvenika interpretira značenje Lubanje C u širem kontekstu.
Na površini od 320 četvornih metara, čitav izložbeni prostor posvećen je upravo tom jednom izlošku; svjetlo, prostor i ton usmjeravaju doživljaj, dok digitalna vremenska lenta i kratkometražni dokumentarni film pružaju kontekst i emotivni okvir.
Lubanja C, jedan od najcjelovitijih nalaza krapinskog neandertalca s nalazišta Hušnjakovo, simbol je hrvatske i svjetske paleoantropološke baštine.
Ideja za izložbu proizašla je iz želje da ovaj jedinstveni fosilni nalaz prvi put bude samostalno predstavljen javnosti, izjavila je ravnateljica muzeja dr. sc. Tatjana Vlahović.
U izradi kratkog dukumentarnog filma sudjelovao je jedan je od vodećih znanstvenika na području proučavanja neandertalaca svjetski poznati antropolog Fred H. Smith (u sredini).
Profesor emeritus Fred H. Smith sa dvojicom autora izložbe, prof. dr. sc. Ivorom Jankovićem s Instituta za antropologiju (lijevo) i muzejskim savjetnikom, voditeljem Geološko-paleontološkog odjela HPM-a Draženom Japundžićem.
