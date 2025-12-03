Obavijesti

ROBOTI POSVUDA

FOTO Robokonj kao iz igrice, robo borci i spremačice samo su dio ludih izuma iz Japana

Na izložbi International Robot Exhibition 2025 u Tokiju predstavljeni su najnoviji humanoidni roboti i robotske platforme, od sofisticiranih industrijskih modela do interaktivnih humanoida. Posjetitelji su mogli vidjeti realne primjere automatizacije i viziju budućnosti rada i mobilnosti — od robota-radnika do koncepta autonomne mobilnosti
International Robot Exhibition 2025 in Tokyo
Među eksponatima: humanoid RHP Kaleido 9 i koncept-vozilo CORLEO - prijedlozi za budućnost mobilnosti i robotizirane svakodnevice | Foto: MANAMI YAMADA/REUTERS
