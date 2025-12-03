FOTO Robokonj kao iz igrice, robo borci i spremačice samo su dio ludih izuma iz Japana

Na izložbi International Robot Exhibition 2025 u Tokiju predstavljeni su najnoviji humanoidni roboti i robotske platforme, od sofisticiranih industrijskih modela do interaktivnih humanoida. Posjetitelji su mogli vidjeti realne primjere automatizacije i viziju budućnosti rada i mobilnosti — od robota-radnika do koncepta autonomne mobilnosti
Među eksponatima: humanoid RHP Kaleido 9 i koncept-vozilo CORLEO - prijedlozi za budućnost mobilnosti i robotizirane svakodnevice
Među eksponatima: humanoid RHP Kaleido 9 i koncept-vozilo CORLEO - prijedlozi za budućnost mobilnosti i robotizirane svakodnevice
Na izložbi International Robot Exhibition 2025 prikazani su roboti-humanoidi, autonomni sustavi i napredna rješenja za automatizaciju.
Roboti predstavljeni na izložbi demonstriraju funkcije automatske manipulacije, interakcije s ljudima, logistike i mobilnosti.
Dizajnom nalik mehaničkom konju ili lavu, Corleo kombinira robotičku tehnologiju i motociklističko nasljeđe Kawasaki Heavy Industriesa.
Iako je mobilnost zasad ograničena, koncept pokazuje smjer razvoja novih oblika kretanja izvan cesta.
Posjetitelji su mogli vidjeti najnoviju generaciju robotskih platformi: od industrijskih robota do društveno-interaktivnih humanoida
