VIDEO Xiaomi i Leica napravili su ludi foto telefon s rotirajućim prstenom. Ovo su prvi dojmovi

Dugogodišnje partnerstvo između Xiaomija i Leice upravo je postalo još dublje i ozbiljnije. Nakon niza pametnih telefona s Leica potpisom na kameri, njemačka ikona fotografije po prvi je put povjerila Xiaomiju proizvodnju vlastitog brendiranog uređaja. Rezultat je Leitzphone, prvi takav telefon dostupan izvan Japana, koji nasljeđuje tri prethodna modela koja je za japansko tržište ekskluzivno proizvodio Sharp. Ovaj potez označava povjerenje koje Leica ima u kineskog tehnološkog diva i predstavlja novi korak u spajanju svijeta profesionalne fotografije i mobilne tehnologije.

Pokretanje videa... 00:43 Leica Leitzphone | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajniran od Leice, pokretan Xiaomijem

Na prvi pogled je jasno da ovo nije tipičan pametni telefon. Iako temeljnu hardversku platformu dijeli s modelom Xiaomi 17 Ultra, Leitzphone je u potpunosti redizajniran kako bi odražavao Leicinu minimalističku filozofiju "svođenja na suštinsko". Stražnja strana presvučena je elegantnim crnim staklenim vlaknima, a cijeli uređaj obavija precizno nazubljeni okvir od aluminijske legure koji osigurava čvrst hvat, podsjećajući na teksturu klasičnih Leica objektiva. Naravno, tu je i legendarna crvena točka, suptilan, ali nepogrešiv znak pripadnosti elitnom fotografskom klubu.

U suštini, Leitzphone je Xiaomi 17 Ultra u Leicinom odijelu, no ta je promjena puno više od pukog estetskog dotjerivanja. Cjelokupno korisničko sučelje, od početnog zaslona do ikona i widgeta, prilagođeno je kako bi odgovaralo Leicinom vizualnom identitetu. Xiaomi HyperOS 3, temeljen na Androidu 16, presvučen je monokromatskim ikonama, posebnim fontovima i widgetima, poput onog koji prikazuje "zlatni sat" za fotografe na trenutnoj lokaciji. U paketu dolaze i brendirani dodaci, uključujući futrolu od umjetne kože s magnetskim poklopcem za objektiv, crveni remen za zapešće i krpicu za čišćenje.

Mehanički prsten koji mijenja sve (ili ipak ne?)

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Najintrigantniji i najinovativniji element Leitzphonea bez sumnje je mehanički rotirajući prsten koji okružuje golemi modul kamere. Uz zadovoljavajući haptički odziv koji oponaša klikove zupčanika na pravom objektivu, ovaj prsten omogućuje fizičku kontrolu nad ključnim postavkama kamere. Korisnici mu mogu tako dodijeliti funkciju kontrole optičkog zuma, kompenzacije ekspozicije, ISO osjetljivosti ili brzine zatvarača, nudeći taktilno iskustvo kakvo je bilo nezamislivo na pametnim telefonima. Ideja je fantastična, ali bit će zanimljivo ovo isprobati u praksi nakon nekog vremena i kako se ponaša tanki modul koji je praktično sliven s tijelom uređaja. Tijekom nekoliko trenutaka s telefonom na predstavljanju u Barceloni, dojam je da prsti prečesto ulaze u kadar, a i trebat će neko vrijeme da uđe u naviku korištenje prstena za zumiranje. Godine korištenja i kontrole na zaslonu jednostavno su stvorile prirodan pokret.

Kamera dostojna crvene točke

Srećom, ono što se nalazi unutar prstena u potpunosti opravdava visoka očekivanja. Glavnu ulogu ima masivni jednoinčni senzor od 50 megapiksela s LOFIC tehnologijom, koja drastično proširuje dinamički raspon i omogućuje snimanje nevjerojatno detaljnih fotografija u scenama visokog kontrasta, gotovo eliminirajući "pregorjele" dijelove na nebu ili oko izvora svjetlosti noću.

Ipak, prava zvijezda je periskopska telefoto kamera. Opremljena je senzorom od čak 200 megapiksela i nudi kontinuirani mehanički optički zum u rasponu od 75 do 100 milimetara (ekvivalent 3.2x do 4.3x). Za razliku od digitalnog zuma, ovo je pravi optički pomak unutar leće, što rezultira sjajnom oštrinom kroz cijeli raspon. Fotografije su izvanredne, s prirodnim bokehom i sposobnošću hvatanja detalja u vrlo zahtjevnim svjetlosnim uvjetima. Sustav zaokružuje ultraširoka kamera od 50 megapiksela, a čak i prednja selfie kamera ima senzor od 50 megapiksela.

Softver kamere, koji je u potpunosti redizajnirala Leica, nudi trinaest "Leica Looks" filtera i pet simulacija bokeha inspiriranih klasičnim Leica objektivima. Poseban "Leica Essential Mode" donosi profile boja inspirirane legendarnim Leica M9 fotoaparatom s CCD senzorom te monokromatski profil koji oponaša novi Leicin Monopan film.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ostatak paketa i paprena cijena

Iako je fokus na kameri, Leitzphone ne zanemaruje ni ostale aspekte. Pokreće ga najnoviji Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, uparen sa 16 GB RAM-a i jednim terabajtom interne memorije. Golemi 6,9-inčni LTPO OLED zaslon ima vršnu svjetlinu od 3.500 nita i prilagodljivu stopu osvježavanja do 120 Hz. Tu je i baterija od 6.000 mAh koja bez problema pruža dva dana korištenja, a podržava 90W žično i 50W bežično punjenje.

S preporučenom cijenom od 1.999 eura, osjetno je skuplji od modela Xiaomi 17 Ultra, koji nudi gotovo identične performanse kamere i hardvera. Dodatna vrijednost Leitzphonea leži u ekskluzivnom dizajnu, jedinstvenom korisničkom iskustvu i, naravno, prestižu koji nosi crvena točka.