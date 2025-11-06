Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Tehnološka čuda

FOTO Sajam u Šangaju! Čudna leteća vozila, roboti koji se tuku i auti kakve još niste vidjeli...

Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE), koji se od 2018. godine svake jeseni održava u Šangaju, učvrstio je svoju poziciju kao vodeća svjetska platforma posvećena isključivo uvozu. Pokrenut na osobnu inicijativu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, sajam je osmišljen kao ključni potez za otvaranje golemog kineskog tržišta stranim tvrtkama, poticanje domaće potrošnje i jačanje globalne ekonomske suradnje. Najnovije, osmo izdanje, koje se održava pod sloganom "Novo doba, zajednička budućnost", nadmašilo je sva prethodna i potvrdilo status Šangaja kao epicentra svjetske trgovine.
China International Import Expo in Shanghai
Ovogodišnji CIIE najveći je u povijesti. Na impresivnih 430.000 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se čak 4.108 izlagača iz 155 zemalja i međunarodnih organizacija. Među njima je i rekordan broj tvrtki s popisa Fortune 500, što svjedoči o strateškoj važnosti kineskog tržišta za najveće svjetske igrače. | Foto: Maxim Shemetov
1/69
Ovogodišnji CIIE najveći je u povijesti. Na impresivnih 430.000 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se čak 4.108 izlagača iz 155 zemalja i međunarodnih organizacija. Među njima je i rekordan broj tvrtki s popisa Fortune 500, što svjedoči o strateškoj važnosti kineskog tržišta za najveće svjetske igrače. | Foto: Maxim Shemetov
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025