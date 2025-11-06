FOTO Sajam u Šangaju! Čudna leteća vozila, roboti koji se tuku i auti kakve još niste vidjeli...

Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE), koji se od 2018. godine svake jeseni održava u Šangaju, učvrstio je svoju poziciju kao vodeća svjetska platforma posvećena isključivo uvozu. Pokrenut na osobnu inicijativu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, sajam je osmišljen kao ključni potez za otvaranje golemog kineskog tržišta stranim tvrtkama, poticanje domaće potrošnje i jačanje globalne ekonomske suradnje. Najnovije, osmo izdanje, koje se održava pod sloganom "Novo doba, zajednička budućnost", nadmašilo je sva prethodna i potvrdilo status Šangaja kao epicentra svjetske trgovine.
Ovogodišnji CIIE najveći je u povijesti. Na impresivnih 430.000 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se čak 4.108 izlagača iz 155 zemalja i međunarodnih organizacija. Među njima je i rekordan broj tvrtki s popisa Fortune 500, što svjedoči o strateškoj važnosti kineskog tržišta za najveće svjetske igrače.
Ovogodišnji CIIE najveći je u povijesti. Na impresivnih 430.000 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se čak 4.108 izlagača iz 155 zemalja i međunarodnih organizacija. Među njima je i rekordan broj tvrtki s popisa Fortune 500, što svjedoči o strateškoj važnosti kineskog tržišta za najveće svjetske igrače.
Ovogodišnji CIIE najveći je u povijesti. Na impresivnih 430.000 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se čak 4.108 izlagača iz 155 zemalja i međunarodnih organizacija. Među njima je i rekordan broj tvrtki s popisa Fortune 500, što svjedoči o strateškoj važnosti kineskog tržišta za najveće svjetske igrače.
Događaj nije samo izlog proizvoda, već i dinamična arena za sklapanje poslova, umrežavanje i raspravu o budućnosti globalne ekonomije na pratećem Međunarodnom gospodarskom forumu Hongqiao.
Sajam je podijeljen u sedam ključnih paviljona: roba široke potrošnje, medicinska oprema i zdravstveni proizvodi, hrana i poljoprivredni proizvodi, automobili i pametna mobilnost, inteligentna industrija i informacijska tehnologija, trgovina uslugama te poseban odjel za inkubaciju inovacija.
CIIE 2025. jasno je pokazao da Kina više nije samo svjetska tvornica, već i globalno središte inovacija. Poseban naglasak stavljen je na sektore koji odražavaju kineske razvojne prioritete: zeleni razvoj, digitalnu ekonomiju i vrhunske tehnologije.
U zoni za inovacije predstavljeno je više od 500 najsuvremenijih projekata iz područja umjetne inteligencije, biotehnologije i napredne proizvodnje. Zdravstveni sektor dominirao je s rješenjima koja mijenjaju budućnost medicine.
Tvrtke poput Philipsa predstavile su dijagnostičke sustave pogonjene umjetnom inteligencijom, u koje ulažu gotovo polovicu svog godišnjeg proračuna za istraživanje i razvoj od 1,7 milijardi eura.
Olympus je demonstrirao endoskop s naprednom tehnologijom za rano otkrivanje lezija, dok su tehnološki divovi poput Palantira predstavili platforme za obradu golemih medicinskih podataka u stvarnom vremenu.
Raznolikost ponude na sajmu je zapanjujuća i najbolje ilustrira njegov globalni doseg. Uz bok najsofisticiranijim tehnologijama, posjetitelji su mogli kušati svježe proizvode s drugog kraja svijeta.
Primjerice, ananas iz Benina, koji je tek nedavno dobio dozvolu za izvoz u Kinu, privukao je golemu pažnju medija i kupaca. Kenijski avokado, čiji je izvoz u Kinu porastao s milijun na preko 7,5 milijuna dolara u samo godinu dana nakon predstavljanja na CIIE-u, postao je simbol uspjeha.
Osim poljoprivrednih proizvoda, predstavljeni su i brendirani afrički proizvodi poput kozmetike, vina i rukotvorina.
Posebnu pažnju privukli su i izumi poput biorazgradive tekstilne tehnologije iz Kenije i AI robotske ruke koju je razvio inovator iz DR Konga. Na policama su se našli i novozelandski kivi, španjolske trešnje, peruanska alpaka vuna i češki kristal, čineći CIIE pravom globalnom tržnicom.
